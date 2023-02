Esposa de ex-Pink Floyd detona Roger Waters: ‘antissemita, mentiroso, ladrão’

O impasse entre as duas grandes lideranças do lendário Pink Floyd, Roger Waters e David Gilmour, continua frustrando a expectativa dos fãs por uma reunião da banda. Desta vez, foi a esposa de Gilmour, Polly Samson, que fez uma série de ofensas a Roger. As informações são do G1.

“Infelizmente, Roger Waters, você é antissemita abominável. Também um apoiador de Putin e um mentiroso, ladrão, hipócrita, sonegador de impostos, faz playback, misógino, invejoso, megalomaníaco. Chega de suas bobagens”, disse a escritora britânica, de 60 anos, em uma postagem no Twitter, que foi curtida pelo próprio David Gilmour, 76.

O ataque ocorre depois de uma entrevista de Waters que causou polêmica. A um site alemão, o roqueiro de 79 anos falou sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia. Na ocasião, ele comparou Israel aos nazistas, culpou extremistas ucranianos e países da Otan pela invasão russa e criticou uma música feita pelo Pink Floyd em apoio à Ucrânia. A controvérsia já gerou a Roger o cancelamento de dois shows, que seriam realizados na Polônia este ano.

“Eu vi o vídeo e não estou surpreso, mas acho muito, muito triste. É tão estranho para mim, esta ação é tão carente de humanidade. Encoraja a continuação da guerra”, detonou Waters sobre a canção lançada pela banda após 28 anos.

Briga já se estende por anos

O desentendimento entre as duas principais lideranças do Pink Floyd não começou agora.

No ano passado, a briga entre Water e Gilmour travou uma negociação para vender o catálogo musical da banda por US$ 500 milhões. Em 2021, David rejeitou voltar a tocar com os ex-colegas.

“Não. Acabou para mim. Eu tive uma vida inteira com o Pink Floyd por vários anos, muitos desses anos, no começo, com o Roger [Waters]. E esses anos que hoje são considerados o nosso ápice foram 95% realizados musicalmente felizes, divertidos e cheios de risadas. E definitivamente não quero os outro 5% encobrindo o que foi um período longo e fantástico”, disse o músico.

Em 2020, Roger foi às redes sociais detonar David por tê-lo excluído do site e das redes sociais da banda: “Há cerca de um ano, convoquei uma reunião para os membros sobreviventes do Pink Floyd em que propus todos os tipos de medidas para superar esse terrível impasse. Lamentamos dizer que não deu frutos", escreveu em trecho à época.

Fundado em 1965, o Pink Floyd teve a última reunião em 2005, durante o festival Live 8.