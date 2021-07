Câmara de João Pessoa decidirá se dará título de 'Persona Non Grata' para Antonia Fontenelle

A Câmara Municipal de João Pessoa, na Paraíba, recebeu um requerimento para conceder o Título de 'Persona Non Grata' e voto de repúdio para a influenciadora digital Antonia Fontenelle, após os ataques xenofóbicos contra os paraibanos. As informações foram divulgadas pelo jornal O Dia.

"A presente propositura tem como filo estabelecer o título de 'persona non grata' à influenciadora digital Antônia Fontenelle, por ter proferido ataques xenofóbicos à Paraíba e aos paraibanos. Em sua conta no Instagram, a influenciadora disse que as atitudes espalhafatosas, violentas são consideradas 'paraibanas', um claro gesto de preconceito e xenofobia contra o nosso povo e nossa terra. É por este e outros motivos que solicitamos aos nossos pares a aprovação deste voto de repúdio", diz o documento enviado pelo vereador Marcilio Pedro Siqueira Ferreira.

Fontenelle criticou o DJ Ivis, que foi filmado agredindo a esposa, e ofendeu os paraibanos. "Esses paraíbas fazem um pouquinho de sucesso e acham que pode tudo. Amanhã vou contactar as autoridades do Ceará para entender porque esse cretino não foi preso”, falou a influenciadora nas redes sociais.

A campeã do 'BBB 21', Juliette Freire, também entrou na polêmica defendendo a terra natal. Juliette rebateu a fala preconceituosa da ex do diretor Marcos Paulo. “Não é força de expressão, é xenofobia. Não existe 'ser Paraíba' e 'fazer paraibada' Existe ser PARAIBANA/O, o que sou com muito orgulho. Tire seu preconceito do caminho, que vamos passar com a nossa cultura e não vamos tolerar atitudes machistas e xenofóbicas de lugar nenhum”, escreveu a advogada.