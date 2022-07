Bruno Gagliasso revela motivo de briga com irmão e nega que política seja a razão

O ator Bruno Gagliasso participou, nesta terça-feira (5), da estreia do podcast “Quem Pode, Pod”, apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme. Na ocasião, o artista comentou a relação com seu irmão, Thiago, com quem não falam desde 2018.

Atualmente, Thiago Gagliasso é pré-candidato a deputado estadual do Rio de Janeiro pelo PL, o mesmo partido do presidente Jair Bolsonaro.

Ele explicou que não acredita em uma reaproximação no momento. “Em algum momento, talvez sim. Hoje eu não consigo enxergar. A admiração, o respeito, a afinidade, hoje eu não sinto por ele. Mas o que eu sinto é o amor de irmão. E a saudade de tudo que a gente viveu”, disse ele.

Na sequência, Bruno revelou o motivo da briga entre os dois. “Muita gente fala que a gente brigou por isso, mas não foi. Foi porque a gente foi exposto, eu e minha mulher, de uma fomra que a gente não queria. Simples assim”, explicou.

Bruno Gagliasso ainda disparou contra o atual presidente e seus apoiadores: “Hoje, pra mim, você apoiar esse bosta é não ter nenhum tipo de escrúpulo. Por isso eu digo que não vejo eu voltar a falar com meu irmão, ou conviver. Não tem como”, justificou.

