Anitta relembra como descobriu irmão com a ajuda de Viviane Araujo: 'Meu pai queria dar uma cantada'

A cantora brasileira Anitta recordou uma história familiar inusitada enquanto participava, neste sábado (15), do programa Altas Horas, exibido na TV Globo. Na ocasião, ela relembrou o dia em que descobriu que tinha um irmão biológico após o seu pai, Mauro Machado, insistir para acompanhar a filha, porque Viviane Araujo estaria junto com ela em uma participação no programa do apresentador Serginho Groisman, em 2017.

"Meu pai tava aí, aproveitou o programa, olhou bastante a Viviane, queria dar uma cantada nela (...) Enquanto isso, uma mulher assistia o programa e um rapaz assistia o programa pra ver a Viviane Araujo. E essa senhora, quando ela assistiu ao programa, ela reconheceu Mauro Machado, meu pai, e ligou pro filho dela que estava assistindo e falou assim filho, vi seu pai na televisão", disse a cantora Anitta no Altas Horas.

Em seguida, ela relatou que o irmão pensava que o pai havia sido preso, por isso estava na TV. "A gente vivia em realidades muito precárias, eu saí dessa realidade e puxei minha família por conta da música, do trabalho... mas ele pegou e falou 'Quê que é? Ele foi preso? Tava em algum jornal da TV?' Ela falou 'Não, eu vi ele no Altas Horas, ele estava no Altas Horas, ele é pai de uma cantora'", contou a artista ao público do programa.

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Viviane Araujo ficou feliz em ser o motivo da descoberta do irmão

Ao saber da história pelo telefone, a atriz Viviane Araujo disse que ficou muito animada. "Que loucura! Mas fico feliz! (...) Eu fui meio que uma intermediária para eles se conhecerem, saberem um do outro. Que legal!", revelou Viviane. Em 2019, os dois passaram por um exame de DNA, que confirmou que Felipe é irmão de Anitta, e agora, a artista também possui uma sobrinha chamada Letícia, de 12 anos.

"Felipe ficou dois anos sem falar com a gente, porque ficou com várias coisas na cabeça, ele pode explicar melhor depois. Só que eu sempre dizia que tava faltando um irmão, eu sempre falava tá faltando um irmão, porque um fica trabalhando comigo no escritório, tá faltando um pra viajar comigo, ser meu segurança. Eu tava ali à espera desse irmão há anos, sem saber que ele existia", finalizou a cantora Anitta.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em O Liberal)