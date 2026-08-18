Carlos Cesare, o Pablo do 'Qual é a Música', morre aos 60 anos

O ator Carlos José Cesare, icônico intérprete do personagem Pablo no programa Qual É a Música?, morreu aos 60 anos em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Segundo informações da família, o óbito ocorreu no domingo (16), e as cerimônias de despedida foram realizadas na tarde de segunda-feira (17), no Cemitério Municipal Padre Rodolfo Komorek.

Nesta terça-feira (18), a família divulgou a causa da morte em nota oficial. De acordo com o comunicado, foram constatados edema e congestão pulmonares, além de falência cardíaca, que provavelmente ocorreu enquanto ele dormia.

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Na televisão, Cesare interpretou o dublador Pablo durante quatro anos. Ele assumiu o personagem em 1986, aos 20 anos, substituindo o primeiro intérprete do papel, Augusto Rodríguez. Anos mais tarde, no fim da década de 1990, quando Silvio Santos reformulou o programa, o icônico dublador passou a ser vivido por Felipeh Campos, que fazia dupla com Ellen Rocche.

Fora das telas, Cesare construiu uma sólida trajetória no circo, no qual se apresentava como o Palhaço Eugênio Garnizé. A dedicação à palhaçaria também o aproximou do ator Domingos Montagner (1962-2016), de quem se tornou grande amigo.