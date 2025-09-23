Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Bon Jovi conta como virou um avô coruja: ‘É loucura, mas é maravilhoso!’

Cantor participou do podcast da influenciadora Bunnie XO

Estadão Conteúdo

O cantor Jon Bon Jovi é avô desde que seu filho, Jake Bongiovi, e sua mulher, a atriz Millie Bobby Brown, decidiram adotar uma filha. No domingo, 21, Bon Jovi participou do podcast da influenciadora Bunnie XO e contou como se sentiu ao se tornar avô.

VEJA MAIS

image Jon Bon Jovi é criticado por prefeito após abrir restaurante para pessoas em situação de rua
Quem não tem dinheiro pode se voluntariar no local, que abre de terça a sexta-feira, em troca das refeições

image Millie Bobby Brown, de Stranger Things, anuncia chegada de sua primeira filha com Jake Bongiovi
Atriz e o marido, filho de Jon Bon Jovi, adotam uma criança e compartilharam a notícia com seus fãs

"É uma loucura, mas é maravilhoso", resumiu. Bon Jovi disse ainda que se sente "nas nuvens" com a chegada da neta cujo nome ainda não foi revelado. O veterano disse ainda que a chegada da neta mudou completamente as dinâmicas familiares.

"Eles adotaram uma menina, nós conhecemos a bebê, obviamente, e imediatamente ela se torna sua neta, sabe o que quero dizer? É a sua bebê", disse o vovô coruja.

Millie e Jake se casaram em maio de 2024. Ela ganhou reconhecimento mundial por seu papel como Onze na série Stranger Things, exibida pela Netflix. Jake também é ator. Seu último personagem foi Justin, do filme musical Rockbottom, de Todd Tucker.

Na entrevista que Bon Jovi deu a Bunnie XO, ele comentou sobre as críticas que o casal recebeu por se casar tão jovem. Ela tem 21 anos e ele 23. "Nós abençoamos porque entendemos, sabe? Eles são meio que maduros para a idade. Ela vem de uma família em que os pais ainda estão juntos e se casaram muito jovens também. Ela e Jake se apaixonaram e nós pensamos: ok, vamos apoiar isso. E está dando certo", disse o cantor.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

bon jovi

neta

adoção
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

FÃ MIRIM

Bebê encanta web ao cantar e dançar remix de ‘Ao Pôr do Sol’ feito por DJ Gigio Boy

Segundo a mãe, Maria Heloísa já demonstra interesse pela música desde pequena

23.09.25 9h00

FAMOSOS

'Se eu não tivesse gravação, ficaria mais 1 semana', diz Bruno Matos sobre visita a Belém

Criador da personagem Blogueirinha compartilhou um álbum no Instagram mostrando sua passagem pela capital paraense

22.09.25 20h25

POLÊMICA

Bruna Biancardi rebate Virginia Fonseca sobre ligação a Neymar e diz que já foi desrespeitada

Bruna nega versão de Virginia sobre orientação para falar diretamente com ela

22.09.25 20h05

VITÓRIA

Sairé 2025: Boto Cor de Rosa é campeão com enredo que exalta tradição ribeirinha

Apuração no Lago dos Botos confirmou a vitória com 473 pontos em uma disputa marcada por emoção

22.09.25 18h35

MAIS LIDAS EM CULTURA

FÃ MIRIM

Bebê encanta web ao cantar e dançar remix de ‘Ao Pôr do Sol’ feito por DJ Gigio Boy

Segundo a mãe, Maria Heloísa já demonstra interesse pela música desde pequena

23.09.25 9h00

SEXO E PODER

Do pornô e do crime: criadora de conteúdo adulto lavava dinheiro para facção

Segundo as investigações, a musa era umas principais operadoras do esquema e usava a imagem para desviar as suspeitas.

21.09.25 16h07

DESPEDIDA

Schynaider Moura se despede da filha Anne Marie, de 16 anos

Anne era fruto da união de Schynaider com o empresário Mário Bernardo Garnero

23.09.25 11h38

VIRALIZOU

Aos 57 anos, cantor Otto publica fotos sensuais da namorada, 29 anos mais nova; veja!

A publicação encantou seguidores, tanto pela declaração apaixonada quanto pela beleza de Lavínia.

22.09.25 15h23

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda