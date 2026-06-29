Boi Caprichoso vence 59º Festival Folclórico de Parintins

O boi-bumbá Caprichoso sagrou-se o grande campeão da 59ª edição do Festival Folclórico de Parintins, no Estado do Amazonas. Ele conquistou o título de campeão com o tema “Brinquedo que Canta seu Chão". O título foi conquistado no começo da noite desta segunda-feira (29), quando se deu a apuração dos votos do corpo de jurados referentes às três noites de apresentação dos bois Caprichoso e Garantido. Caprichoso ganhou por apenas sete décimos.

A apuração dos votos da primeira noite indicou um empate técnico entre os dois grupos em 419,6 pontos. Já na apuração da segunda noite de apresentação dos bois, o Caprichoso venceu por quatro décimos, ou seja, conquistou 419,7 pontos contra 419,3 pontos do Garantido. Após a apuração da terceira noite, veio a confirmação da vitória do boi-bumbá azul e branco: Caprichoso com 419,7 contra 419,4, do Garantido, com três décimos de diferença. No final da contagem dos votos: Caprichoso, com 1.259,0, e Garantido, com 1.258,3 pontos, ou seja, sete décimos de diferença.

"Eu dedico esse título à nação azul e branca, pelo trabalho, doação, entrega. O Caprichoso merecia esse título pelo que apresentou ao público", declarou emocionado o presidente do Boi Caprichoso, Rossy Amoêdo, logo após se confirmar a vitória da agremiação. Brincantes e simpatizantes do Caprichoso tomaram conta dos espaços em Parintins, comemorando muito o título da temporada conquistado.

Festa no Bumbódromo

O Festival Folclórico de Parintins teve início na sexta-feira (26), com o Garantido e o Caprichoso performando no Bumbódromo. O Caprichoso apresentou ao público o tema "Brinquedo que Canta seu Chão", enfocando o amor pelo boi azul e branco que une gerações e celebrando esse boi como símbolo da identidade amazônica. Os subtemas do Caprichoso foram: "O Brinquedo do Povo Canta: Parintins - O Chão de Origem", "O Brinquedo Ancestral Canta: Amazônia, o Chão da Vida", "O Brinquedo da Resistência Canta: Norte Brasil - Chão de Bravos".

Já o boi vermelho Garantido buscou o bicampeonato no Bumbódromo com o tema "Parintins: Portal do Encantamento", com foco na Ilha de Parintins, abordando a ancestralidade, batuques e encantarias. O Garantido apresentou os subtemas: "Portal do Encantamento", "Portal da Diversidade" e "Terra Encantada" em cada noite.

Os bois se apresentaram ao público, exibindo um espetáculo muito rico em alegorias gigantes e coreografias trabalhadas dos integrantes, na abordagem de temáticas alusivas à realidade e ao imaginário da Amazônia. As apresentações dos bois Garantido e Caprichoso são avaliadas por jurados em quesitos, como personagens, alegorias monumentais, coreografias e encenações. As exibições culminam um processo de muito trabalho de cada grupo, o que inclui o lançamento de álbuns com 20 toadas inéditas que conduzem a narrativa do espetáculo.

Por sorteio, o Caprichoso abriu as apresentações nas três noites do festival. o Garantido encerrará todas as apresentações. E o Garantido encerrou as apresentações. O campeão saiu a partir da soma das notas da comissão julgadora de 10 jurados em 21 itens avaliados nas três noites: A: quesitos comuns e musicais; B: cenografia e coreografia; C: artísticos.

Painel Caprichoso x Garantido 2026 (Reprodução / TV A Crítica)

Por sorteio, o Caprichoso abriu as apresentações nas três noites do festival. o Garantido encerrará todas as apresentações. E o Garantido encerrou as apresentações. O campeão saiu a partir da soma das notas da comissão julgadora de 10 jurados em 21 itens avaliados nas três noites: A: quesitos comuns e musicais; B: cenografia e coreografia; C: artísticos.