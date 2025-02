Bloco do Papai vai garantir folia nesta sexta (28) na Cidade Velha, em Belém

Curtir o Carnaval na Amazônia, e, em especial, no bairro da Cidade Velha, onde a cidade de Belém do Pará foi erguida há 409 anos, tem um sabor peculiar, apimentado pela diversidade de ritmos regionais em diálogo com outros mais tradicionais dessa quadra, como vai poder ser conferido por quem comparecer ao Bloco do Papai, nesta sexta-feira (28), a partir das 22h, na inauguração do Mairí, novo espaço cultural da Praça do Carmo. O evento é uma iniciativa do músico e compositor paraense Manoel Cordeiro, pai do cantor e compositor Felipe Cordeiro. E promete ser “babado”, como diz o cantor Mahrco Monteiro, uma das atrações do Bloco.

O Baile do Papai é uma festa organizada por Manoel Cordeiro e que, agora, ganha a versão carnavalesca. Para esse bloco indoor, Manoel vai trazer convidados especiais: Mahrco Monteiro, Aninha Odalisca, Alba Mariah, Layse e Évila Moreira e também a banda Batom Carmim.

“Já fiz Baile do Papai e Bloco do Papai, mas misturado é a primeira vez. Vai ter uma banda tocando tudo, guitarrada, carimbó, brega, samba… música universal, como é o perfil da gente”, antecipa Manoel. “Vou abrir o show tocando guitarrada, a Aninha chega tocando brega, Batom Carmim vai atacar de lambada, Évila vem com samba e pagode de sotaque paraense e por aí vai”, acrescenta.

Com quase 60 anos de carreira, Manoel Cordeiro considera que “o paraense é um cara dançante, alegre, feliz, e o Carnaval do Pará em todas as vertentes é um momento de confraternização, de alegria de rua do povo paraense”, além de ser uma “mistura perfeita de ritmos”.

Ele ressalta que o reencontro com Mahrco Monteiro vai ser muito interessante. “O Mahrco iniciou a carreira dele comigo e o Sagica (baterista), tocando no Novotel e em bares de Belém. Vai ser muito bom dividir o palco com ele novamente”, diz o músico. “Vai rolar um show paraense de expectativa máxima, com o público cantando e dançando junto com a gente. Vai ser babado!”, declara Mahrco Monteiro. O repertório traz sucessos do cantor, incluindo “Ilha do Amor”, “Chamegoso” e “Guarda-chuva” e “Negrita Linda (Volare)”.

Mahrco Monteiro completou 40 anos de carreira em janeiro último. Ele conta que desde o começo da carreira participou de Carnaval, foram mais de dez anos de micareta em trio elétrico, palcos, em clubes, eventos, na Ilha do Mosqueiro, municípios do Pará e na Bahia onde ele puxou “Os Corujas”, em 1994. “Eu também sou Carnaval”, diz esse artista.

Ele pontua que o Carnaval de Belém permite que sejam inseridas na folia músicas e ritmos regionais. “Estamos levando um repertório de raiz, com músicas conhecidas para o público cantar e dançar com a gente. Vai ser um show de Carnaval com um pouco de todos os nossos ritmos. Desde já, tá todo mundo convidado”, enfatiza Mahrco.

Odalisca na folia

Com 40 anos dedicados à música, a cantora Aninha é um nome de respeito no cenário do gênero brega do Pará. E ela vai reencontrar o público que gosta de cantar e dançar na Cidade Velha, nesta sexta. “Esse evento é uma iniciativa maravilhosa, em que se faz uma junção de músicos muito talentosos para cantar e encantar multidões”, diz. Aninha.

“Levarei brega da melhor qualidade para o Bloco. Eu estou ainda mais feliz por estar ao lado do melhor maestro que temos no nosso Estado, meu produtor e arranjador do meu sucesso chamado ‘Odalisca’”, diz referindo-se a Manoel Cordeiro. Além desse sucesso, o público vai conferir “Voltarei” e outros. Ela vai cantar brega calipso paraense em ritmo de Carnaval.

Aninha também aprecia a diversidade de ritmos no Carnaval de Belém. “Toca de tudo, marchinhas, brega, samba, carimbó e outros. É uma festa que agrada a todos os gostos. E isso é maravilhoso para a divulgação dos ritmos regionais” completa.

Serviço:

Bloco do Papai, de Manoel Cordeiro

Dia: Sexta-feira de Carnaval, 28/02

Hora: 22h

Local: Mairí (rua Siqueira Mendes, 186, em frente à Praça do Carmo, Cidade Velha)

Ingresso: R$ 15,00, à venda no local do evento.

Informações: Instagram @mairi_belem