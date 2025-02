Show 'Arthur Nogueira canta Antonio Cicero: Embarque para Citera' chega a Belém nesta quinta (20)

Para quem aguardava, chegou a hora: o cantor e compositor paraense Arthur Nogueira apresenta em Belém, às 19h desta quinta-feira (20), o show "Arthur Nogueira canta Antonio Cicero: Embarque para Citera". Será no Sesc Ver-o-Peso, em cuja bilheteria, das 18h em diante nesta quinta, os ingressos serão vendidos. É uma homenagem que Arthur presta ao amigo e parceiro musical carioca Antonio Cicero, que faleceu em Zurique, 23 de outubro de 2024, aos 79 anos de idade. Cicero era membro da Academia Brasileira de Letras (ABL). A parada do show em Belem antecede a novos palcos no exterior.

Arthur Nogueira diz que para formar o repertório do show usou do seguinte critério: "Pensei em Marcelo, Marina e o mar. Três elementos determinantes na obra do Cicero. Marcelo, seu grande amor, Marina, a irmã responsável por transformar o filósofo Antonio Cicero em um letrista popular, e o mar, por onde ele sempre gostou de viajar, física e poeticamente. O show, então, tem basicamente três blocos, sobre esses temas. Escolhi as canções a partir deles, com ênfase nas canções que fizemos juntos ao longo de 20 vinte anos de amizade".

O show conta com um trabalho cuidados de projeções e iluminação. "

Eu convidei o Vitor Souza Lima, que é diretor de cinema, meu conterrâneo e parceiro audiovisual em muitos projetos, para construir uma narrativa em vídeo a partir das canções e do roteiro do show. Defini o repertório e enviei áudios de WhatsApp pra ele, para que pudesse trabalhar a partir da maneira como eu me aproprio dessas canções", relata Arthur.

Encontros

Na estreia do show em São Paulo, no dia 8 deste mês, houve momentos emocionantes, como o encontro de Arthur Nogueira e a cantora Marina Lima. "Eu costumo ser muito detalhista com o trabalho, mas a verdade é que o palco é sempre uma surpresa. Como diz Bethânia, é como se lançar em um trapézio sem rede. Fiquei feliz com meu desempenho e como tudo se organizou em cena logo na estreia. Esse show me aproximou mais da Marina e, desde então, temos pensado novas maneiras de fortalecer ainda mais o legado do Cicero daqui pro futuro", conta o cantor. O show em São Paulo foi todo gravado em áudio e vídeo. "Pretendo registrar o áudio do show em Belém também. Não sei ao certo que tipo de produto o projeto poderia gerar, mas vale o registro da minha admiração e gratidão por tudo o que o Cicero me ensinou e ofereceu ao mundo", completa Arthur.

Arthur Nogueira foi o parceiro mais recente de canções de Antonio Cicero. O show em memória de Cicero, em formato de voz, violão e guitarra, reúne canções compostas por Arthur Nogueira e Antonio Cicero, além de grandes sucessos do poeta em parceria com outros artistas, como Marina Lima e Adriana Calcanhotto.

Entre as músicas, destaca-se “Antigo Verão”, que faz referência ao quadro “Embarque para Citera” (1717), do pintor francês Antoine Watteau. Segundo a mitologia grega, foi da espuma do mar da ilha de Citera que nasceu Afrodite, a deusa do amor.

Nos últimos quinze anos, Arthur Nogueira e Antonio Cicero, que pertencem a diferentes gerações, construíram uma intensa parceria, que resultou em canções, livros e espetáculos de poesia e música pelo Brasil. Além de “Antigo Verão”, o show destaca outras obras da dupla, como “Sem medo nem esperança” e “Consegui”, canções gravadas por Gal Costa e Fafá de Belém, respectivamente. Em 20 de março próximo, o show será apresentado em Londres, e, em 24 de março, em Paris.

Arthur Nogueira nasceu em Belém, em 1988. Lançou seis álbuns próprios, entre os quais “Sem medo nem esperança” (2015) e “Brasileiro profundo” (2022). Compôs melodias para versos de grandes nomes do mundo, como Antonio Cicero, Alice Ruiz, Adília Lopes (Portugal) e Adonis (Síria). Suas canções foram gravadas por Gal Costa e Cida Moreira. É o produtor musical dos álbuns “Humana” (2019), de Fafá de Belém, e “Só” (2020), de Adriana Calcanhotto. Produziu e apresentou a série “Canto poesia: poetas na canção popular do Brasil” (2023), na Rádio Cultura Brasil.

Antonio Cicero nasceu no Rio de Janeiro, em 1945. Formou-se em filosofia na Universidade de Londres. Poeta e letrista, escreveu os livros de ensaios “O mundo desde o fim” (1995), “Finalidades sem fim” (2005), “Poesia e filosofia” (2012) e “A poesia e a crítica” (2017) e os livros de poemas “Guardar” (1996, Prêmio Nestlé de Literatura Brasileira), “A cidade os livros” (2002) e “Porventura” (2012, Prêmio ABL de Poesia). É autor de letras para músicas de Marina Lima, Adriana Calcanhotto, João Bosco, Arthur Nogueira, entre outros compositores. Morreu em 2024.