Veja o que rolou na madrugada desta segunda, 6, no BBB 23

Mais um paredão do bbb 23 formado e Cezar Black, Gabriel Santana e Tina estão na berlinda. Como sempre, após a formação, os ânimos ficaram exaltados e a indicação do Líder Gustavo mexeu com Tina e viabilizou as conversas pela casa, na madrugada desta segunda-feira, 6.

Gustavo tentou consolar Tina na prova bate-volta, mas a sister não gostou da ideia. Key, inclusive, disse a Gustavo que ele deveria evitar consolá-la. "Sei que isso é de você, mas evita fazer isso. Antes ela ser a arrogante do que você", disse a jogadora.

Menos debochada! Foi a promessa que Domitila fez a Cezar, caso o enfermeiro voltasse do paredão. Já em conversa com Tina, Cezar diz que se permanecer na casa irá trocar a sua estratégia no jhogo.

O ator Gabriel Santana e a atriz Bruna Griphao querem simular uma briga para assustar os outros brothers e sisters. Já a paraense Paula Freitas comentou com Bruna que Fred D, ficante de Larissa, quer moldar as pessoas e que tem gente que não se sente à vontade perto do casal.

Tina diz que irá abrir o olho e vai passar a observar o casal agrovôlei. "Voltando, vou ficar de olho aberto na Key, no Cowboy... Fred chorando pra mim? Chorando por quê? É muito louco esse negócio do voto porque você vê a falsidade. A Sarah veio [falar]. Eu nem abraço pra não ser falsa", disse.

Será que Fred Nicácio ficou incomodado com o beijo de Mosca e Sarah? É o questionamento que os dois se fizeram, pois sentiram o afastamento do médico.

Fred D, em conversa com Larissa, disse que a paraense não "bate muito das ideias". Larissa disse que gosta da sister, mas desaprova seu jogo. "Fala demais, aqui e ali. Não gosto", destacou. Fred D retrucou: "Ela foi querer dar uma de sabidona com Cristian e tomou um chapéu, quase f*deu [o grupo]", finalizou.

O casal agrovôlei achou estranho Cristian não ter imunizado Cezar.

Paula comenta com Cristian sobre Fred D ser manipulador e revela que irá contar para Larissa. "E pelo fato dela ser desbocada, eu acho que ele sente medo de ter alguém assim perto dele. E ela gostar de você, incomoda”, disse.

“Entendi que é muita areia pro caminhãozinho, não sabe lidar. Gabriel tem 23 anos e eu esqueci isso […] Bicha, eu tenho 13 anos de vida a mais que ele. Quando ele nasceu, eu tava transando, literalmente. Não tá dando liga", disse Nicácio a Sarah sobre Gabriel.

Com a proximidade do jogo da discórdia Bruna está pensando em puxar Fred. Na sala da cas amais vigiada do Brasil, o lutador Cara de Sapato disse a Gustavo está cansado de jogar em grupo. A madrugada continuou com muito papo, sobre jogo da discórdia e estretágias em mais uma semana de BBB 23.