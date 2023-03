O que rolou na madrugada desta terça-feira, 14, no BBB 23? Tretas e DR de casal

A madrugada do BBB 23 desta terça-feira, 14, após o Jogo da Discórdia foi regada a tretas, que repercutiram a dinâmica que trouxe de volta ao jogo o famigerado "balde". Durante a reunião do condomínio, os brothers se dividiram em grupos e cada time teve que apontar quem é o general do grupo oposto. Fogo no Parquinho!

Mas se o Jogo da Discórdia pegou fogo, o pós também. Só deu Ricardo! Cara de sapato e Ricardo discutiram. Amanda continuou discutindo com Ricardo. Ricardo se defendeu pedindo para Amanda não levantar essa pauta e disse que ela poderia ter conversado com ele antes.

Dr de casal Ricardo e Sarah Aline conversaram sobre a postura do brother ela alegou que em alguns momentos ele gritou com as meninas e esse foi o principal ponto na discussão. "Achei uma atitude totalmente machista na hora que você falou para o Tadeu que não deixaria a liderança para o Sapato", disse ela. "Você invalidou minha presença na prova", completou.

Os nervos estão à flor da pele nesta véspera de paredão. Larissa repercutiu o jogo da discórdia com Fred e Bruno Griphao. A sister disse que acredita, após as tretas que rolaram, que ela também tem chance de sair do jogo.

No quarto do líder Guimê também avaliou o desempenho de Ricardo na dinâmica.