Isabelle revela preferência por homens 'maduros' e celebração do top 4 na madrugada do BBB 24

O BBB 24 chega perto do fim e o Top 4 comemorou na madrugada do sábado (13/04). Davi já garantiu a vaga na final após vencer prova de resistência era o mais animado. Davi relembrou tudo o que passou ao longo da temporada e agradeceu ao Brasil por continuar no jogo.

Os brothers e sisters foram presenteados com um cooler cheio de bebidas. Teve brinde, dança e muita emoção. O casal Mabelle, Matteus e Isabelle, foi questionado por quê não dormiam juntos por Alane na cama de casal do Quarto Fada.

Os dois ainda trocaram elogios Isabelle e Matteus. A manauara, que tem 31 anos, confessou que nunca viveu algo assim com alguém tão novo, já que Matteus tem 27, mas que considera o brother muito maduro.

Comemoração do Top 4

Um dos momentos de maior celebração na noite foi quando tocou o tema do BBB "Vida Real", de Paulo Ricardo. "Obrigado, produção, por todo carinho com a gente. Muito obrigado por tudo, meu Deus", gritou Matteus.

Casal Mabelle

Isabelle elogiou Matteus, afirmando que o gaúcho dança muito bem. Davi comentou que foi assim que Matteus conquistou o coração da manauara. Já Matteus declarou que não foi tão fácil assim. "Essa mulher difícil... Ela nem me olhava", falou.

Matteus disse ainda ter ficado surpreso por ficar com Isabelle. O gaúcho comentou sobre o fato de a dançarina preferir homens mais velhos. Isabelle respondeu que o brother é muito maduro. "Eu gosto de homem de 40, 40 e poucos anos. Gosto muito. Mas você é maduro, Matteus, gente boa. Suas amigas sempre falaram muito bem de você. Cordial demais", disse.

A paraense Alane até incentivou o casal a dormir na cama de casal do Quarto Fada. Matteus e Isabelle, porém, fugiram dessa possibilidade. "Cada um com seu edredom", brincou o gaúcho.

Algum tempo depois, Matteus se mostrou preocupado com Isabelle sozinha na área externa da casa. Ao questionar se estava tudo bem com a sister, o gaúcho recebeu uma chuva de elogios. "Preocupado comigo? Ô, meu Deus, é muito príncipe. Deus abençoe essa vida, Senhor. Meu Deus, que homem, que homem lindo! Que lindo, preocupado comigo, esse neném", falou a manauara.

Isabelle ainda confessou para Alane que a relação com Matteus é algo muito novo para ela. "Meu Deus, 27 anos. Nunca vivi nada com ninguém assim novo, mas ele é muito maduro, viveu muita coisa", comentou.

CONFIANÇA

Davi não escondeu a felicidade por já estar na final do BBB 24. Em conversa com Matteus e Alane, ele agradeceu ao Brasil por ter chegado tão longe.

"Não tem como explicar. Muito sentimento de gratidão. Aproveitar para agradecer ao Brasil sempre [...] Valeu, Brasil. Cumpri a missão. Agora é só esperar. Tomar um banho de piscina, vou acordar bem leve", disse.

Em conversa com Isabelle, o baiano lembrou tudo o que enfrentou desde o início do BBB 24. "Sofri pra caramba. Desde o primeiro dia sofrendo", disse Davi. Isabelle se mostrou bem contente com a conquista do aliado.

"Davi, eu queria muito essa prova, esse carro... Sério. Mas, vou te falar: eu tô muito feliz por ti. Parece que eu que ganhei, de verdade. Tô muito feliz por ti", falou.

Matteus, que ainda disputa uma vaga no Top 3 no penúltimo paredão da temporada com Isabelle e Alane, revelou estar confiante. "Eu tô confiante, sabe. Com os pés no chão. Sabe aquele sentimento bom? Eu tô no meu coração. Não é soberba de dizer assim: 'Já tô no top 3'. Mas com aquele sentimento de que eu construí algo legal aqui dentro", assegurou.