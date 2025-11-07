Capa Jornal Amazônia
'Bandaids': O que a nova música de Katy Perry tem a ver seu rompimento com Orlando Bloom

A canção traz referências ao rompimento do noivado de Katy e Orlando Bloom

Estadão Conteúdo

Katy Perry lançou seu single Bandaids nesta quinta-feira, 6. Tanto no clipe quanto na letra, a artista traz referências ao rompimento de seu noivado com Orlando Bloom, que foi anunciado em junho deste ano. Ambos são pais de Daisy Bloom, de 5 anos.

Na primeira cena, a cantora derruba um anel de noivado na pia. Em seguida, ela acaba cortando a mão enquanto tenta recuperar o objeto, e canta: "Juro por Deus, eu tentei/Não há nada que eu não tenha tentado/ Não é o que você fez, é o que você não fez/Você estava lá, mas não estava."

A cena é uma alusão ao final do relacionamento com o ator, que a cantora justifica como uma "falta de tentativa" por parte dele, e evolui com a progressão dos machucados que ela sofre no videoclipe. Na época da separação, a revista americana US Weekly afirmou que o rompimento do casal já vinha se desenhando havia algum tempo, com sinais de distanciamento e tensões acumuladas nos últimos meses.

Ela também referencia a deterioração da relação por meio dos diversos acidentes, em uma alusão ao quanto se machucou emocionalmente, o que também pode ser constatado no refrão: "Me acostumei com você me decepcionando/Não adianta mandar flores agora/Disse à mim mesma que você mudaria/Band-aids sobre um coração partido."

Apesar de terem noivado, Orlando e Katy não chegaram a se casar, motivo que também teria prejudicado a relação. Fontes ouvidas pela revista afirmaram que a falta de planejamento para o casamento contribuiu para o desgaste, e Bloom teria perdido o interesse em formalizar a união.

A relação de Katy com a maternidade também foi trabalhada na cena em que ela aparece comprando um ursinho de pelúcia e é puxada por uma escada rolante, sempre sozinha enquanto os acidentes acontecem. Na parte final da música, a cantora pondera sobre o relacionamento de nove anos, que começou em 2016. "O amor que nós tivemos valeu a pena no final/Se eu tivesse que fazer tudo de novo/Eu ainda faria tudo de novo", completa.

A última cena, em que está em um posto de gasolina, também alfineta as críticas que sofreu com Woman's World, canção lançada em 2024, já que é possível ouvir a música ao fundo, com Katy "viva", apesar dos machucados.

Críticas ao álbum '143'

O single Bandaids chega um ano depois do sétimo álbum de estúdio da cantora, o 143. O disco contou com o single Woman's World, que recebeu críticas por seu conteúdo. A recepção negativa da obra aumentou com o discurso da artista no VMA de 2024, quando fez uma piada logo após apresentar algumas músicas: "Obrigada! E eu fiz tudo isso no primeiro dia da minha menstruação, vocês acreditam?".

O motivo das críticas foi a colaboração da cantora com o produtor Dr. Luke, acusado de estupro pela cantora Kesha. Katy chegou a defender o seu trabalho com Dr. Luke em uma entrevista no podcast Call Her Daddy, quando enfatizou o seu próprio trabalho no hit, e o leque de colaborações, mas abordou o envolvimento do produtor: "A verdade é que eu escrevi estas canções a partir de experiências da minha vida passando por metamorfoses. E ele foi uma das pessoas que facilitou isso. Ele é um dos compositores, um dos produtores."

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais.

