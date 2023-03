Banda paraense Morfina Punk faz campanha para lançar novo trabalho autoral

Ser voz ativa através da música e discutir questões sociais e políticas é uma das principais missões da banda paraense Morfina Punk, que entra em fase de produção das novas músicas autorais para o novo disco “A Quarta Dose”. No novo projeto, o público vai poder contar com oito faixas de Punk Rock e Rock n’ Roll. Para incentivar o trabalho da banda, os integrantes criaram uma caixinha solidária para despesas com estúdio, mixagem e remasterização. Aos fãs do grupo que tenham interesse em doar a quantia de R$ 60, pode ser enviada via PIX para a chave: 96592680253 (CPF) até o dia 05 de abril.

Segundo o compositor, vocalista e guitarrista da banda, Júlio Kamikaze, o repertório do novo álbum está cheio de energia. “O tema principal, ora explícito e ora subliminarmente, é a ‘liberdade’, para ser, existir, questionar e falar”, afirmou. O cantor explica que a banda se trata de um projeto de rock independente e sobrevivem do apoio de amigos e seguidores que compartilham dos mesmos ideais do grupo.

Para o artista, “gravar um álbum não é barato, e com recursos próprios o seu lançamento estaria em um horizonte distante. Pensando nisso, e por já estarmos com repertório pronto, tivemos a ideia de fazer essa caixinha”. O vocalista garante ainda que o maior objetivo do grupo é continuar existindo e resistindo, chamando a atenção de quem os ouve sobre problemáticas sociais, políticas e econômicas. “Queremos ser ouvidos e compreendidos, e desta forma conscientizar o nosso público sobre temas pertinentes, e quem sabe assim, contribuir para uma sociedade melhor e mais justa”, enfatizou o artista.

Ao ser questionado sobre a relação da banda com a capital paraense, Júlio brincou: “Morfina Punk está para Belém assim como Charlie Brown Jr está para Santos (SP). Desculpem o pretenciosismo da comparação [risos]. Mas amamos a nossa cidade e nos orgulhamos de dizer que somos de Belém, que somos do Estado do Pará.

No último disco lançado pelo grupo, denominado “Porque o tempo requer” (2020), a capa do álbum foi feita na Praça do Relógio, um dos cartões postais de Belém. “A capa deste próximo disco também será em um dos nossos cartões postais, sessão de fotos já agendada”, garantiu o vocalista.

Há dezoito anos no cenário musical paraense, a banda surgiu no início dos anos 2000, com objetivo de falar através da música, sobre o descontentamento com o universo em volta dos problemas sociais e políticos. O estilo musical adotado, o Punk Rock/Hardcore, que são vertentes do gênero Rock, exercia um papel contracultural frente aos outros estilos musicais que eram estabelecidos nos meios de comunicação como rádio e televisão.