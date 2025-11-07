Ator Bruce Willis é flagrado caminhando na praia em LA

Bruce Willis, de 70 anos, foi visto caminhando na praia nessa quinta-feira, 6. Ele vive longe dos holofotes há cerca de três anos, desde que foi diagnosticado com demência frontotemporal, doença degenerativa que afeta a personalidade e o comportamento, além da afasia, distúrbio que compromete a linguagem e a comunicação. Nas fotos, divulgadas pelo TMZ, ele aparece ao lado de um cuidador, com óculos escuros e de boné, enquanto caminha até uma praia. O ator vive em Los Angeles.

Sua atual esposa, Emma Heming Willis, esteve presente em um evento também na quinta-feira, 6, e dedicou sua fala ao ator: "Essa seria uma noite perfeita para o Bruce. Cercado de amigos e da família, ouvindo música ao vivo e improvisando com a sua harmônica." O evento, Soho Sessions, também contou com a presença da ex-mulher de Bruce Willis, Demi Moore, além de Whopi Goldberg e outros famosos.

Recentemente, Emma revelou que ela e a família já estão vivendo o luto do ator. "Tive que aprender a conviver com essa dor. Ela está sempre comigo. Não consigo me livrar dela, mas vou respirar, ficar triste e sentir todos os sentimentos e emoções que eu tiver que sentir", afirmou à Vogue Austrália. Ela lançou recentemente um livro sobre sua experiência ao lado do ator desde a descoberta de sua condição.

O diagnóstico de demência frontotemporal e afasia foi realizado em 2023, ano em que Bruce se afastou das telas. Com o avanço da doença, a família do ator passou a ser responsável por seus cuidados diários e raramente compartilha imagens do ator nas redes sociais. Emma e Bruce são pais de Mabel, de 13 anos, e Evelyn, de 11. Ele também é pai de Rumer, de 37 anos, Scout, de 34, e Tallulah, de 31, de seu casamento com Demi Moore.