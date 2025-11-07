Capa Jornal Amazônia
Ator Bruce Willis é flagrado caminhando na praia em LA

Ator vive longe dos holofotes há cerca de três anos, desde que foi diagnosticado com demência frontotemporal

Estadão Conteúdo

Bruce Willis, de 70 anos, foi visto caminhando na praia nessa quinta-feira, 6. Ele vive longe dos holofotes há cerca de três anos, desde que foi diagnosticado com demência frontotemporal, doença degenerativa que afeta a personalidade e o comportamento, além da afasia, distúrbio que compromete a linguagem e a comunicação. Nas fotos, divulgadas pelo TMZ, ele aparece ao lado de um cuidador, com óculos escuros e de boné, enquanto caminha até uma praia. O ator vive em Los Angeles.

VEJA MAIS

image Mulher de Bruce Willis revela que a família já está vivendo o luto do artista
Desde diagnóstico em 2023, Willis se aposentou dos cinemas e se afastou dos holofotes

image Demência frontotemporal: especialista explica diferenças em relação ao Alzheimer e impacto da doença
Doença costuma iniciar com distúrbios de personalidade, alteração de humor, comportamento e linguagem, diz o médico neurocirurgião Edmundo Luís Rodrigues Pereira

Sua atual esposa, Emma Heming Willis, esteve presente em um evento também na quinta-feira, 6, e dedicou sua fala ao ator: "Essa seria uma noite perfeita para o Bruce. Cercado de amigos e da família, ouvindo música ao vivo e improvisando com a sua harmônica." O evento, Soho Sessions, também contou com a presença da ex-mulher de Bruce Willis, Demi Moore, além de Whopi Goldberg e outros famosos.

Recentemente, Emma revelou que ela e a família já estão vivendo o luto do ator. "Tive que aprender a conviver com essa dor. Ela está sempre comigo. Não consigo me livrar dela, mas vou respirar, ficar triste e sentir todos os sentimentos e emoções que eu tiver que sentir", afirmou à Vogue Austrália. Ela lançou recentemente um livro sobre sua experiência ao lado do ator desde a descoberta de sua condição.

O diagnóstico de demência frontotemporal e afasia foi realizado em 2023, ano em que Bruce se afastou das telas. Com o avanço da doença, a família do ator passou a ser responsável por seus cuidados diários e raramente compartilha imagens do ator nas redes sociais. Emma e Bruce são pais de Mabel, de 13 anos, e Evelyn, de 11. Ele também é pai de Rumer, de 37 anos, Scout, de 34, e Tallulah, de 31, de seu casamento com Demi Moore.

