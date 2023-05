Artistas do Pará aparecem entre indicados ao Prêmio 2022 da ABCA

A Associação Brasileira de Críticos de Arte (ABCA) acaba de divuilgar a lista dos indicados à premiação 2022 da entidade. Entre eles estão o escritor, poeta e professor João de Jesus Paes Loureiro, o fotógrafo Miguel Chikaoka, os curadores, professores e críticos de arte Mariza Mokarzel e Afonso Medeiros e o curador e professor Aldrin Figueiredo. Também mereceram indicações a Associação Fotoativa, fundada por Chikaoka, e a Coleção Amazoniana, da Galeria Universitária da Universidade Federal do Pará (UFPA).

A indicação está relacionada ao conjunto de produção no campo da arte e da cultura. Com quase 30 livros publicados, entre romances, poesias e teoria cultural, incluindo livros lançados no Brasil, Portugal, Japão, Itália, Alemanha, França e Colômbia, Paes Loureiro, de 83 anos, se mantém em movimento, relacionando a poesia à dança, música, teatro e artes visuais, sempre com novas produções e parceiros.

“Essa indicação representa – como a minha neta Helena, de 4 anos, me classificou: ‘vovô, você é seminovo’ - . É assim que eu me sinto. Tenho trabalhos em andamento livros em editoras a serem publicados este ano, parcerias no rap com o Pelé do Manifesto, na poesia com Zine, com a poeta, cantora e dançarina Azul Literal e outros. Eu sempre procurei estar artisticamente integrado na época em que vou vivendo”, declara. Em 1983, ele recebeu da ABCA o prêmio de melhor livro de poesia com “Altar das Chamas”.

Confira a lista completa de todos os indicados à edição 2022 da ABCA

Prêmio Sergio Milliet, destinado a um pesquisador (associado ou não), por trabalho de pesquisa publicado:

Alessandra Simões Paiva – A Virada Decolonial na Arte Brasileira (2022, Editora Mireveja)

Maria Amélia Bulhões – Desafios – Arte e Internet no Brasil (2022, Editora Zouk)

Rafael Cardoso – Modernidade em Preto e Branco: Arte e Imagem, Raça e Identidade no Brasil, 1890-19 (2022, Companhia das Letras)

Prêmio Mario Pedrosa, destinado a artista contemporâneo:

Aline Mota

Fernando Lindote

Rafa Bqueer

Prêmio Paulo Mendes de Almeida, destinado à melhor exposição do ano:

Raio Que o Parta: Ficções do Moderno no Brasil – Sesc 24 de Maio, São Paulo

Mais Humano: Arte no Brasil de 1850-1930, Instituto Collaço Paulo, Florianópolis

Sob as Cinzas, Brasa – 37º Panorama da Arte Brasileira, MAM São Paulo

Prêmio Emanuel Araújo, destinado ao reconhecimento de Coleção/ Acervo/Conservação/Documentação histórica:

Coleção Amazoniana da GAU (Galeria Universitária da UFPA) – Pará

Instituto Collaço Paulo – Florianópolis

Museu Bispo do Rosário – Rio de Janeiro

Prêmio Yêdamaria, destinado a instituições, pessoas e projetos que promovam ações de impacto amplo em processos educativos e de mediação nos vários campos das artes, em espaços formais e não formais:

Ana Mae Barbosa

MAR – Museu de Arte do Rio

CCBB – Centro Cultural Banco do Brasil (conjunto)

Prêmio Cicillo Matazazzo, destinado a personalidade atuante no meio artístico:

Bené Fonteles

Adriano Pedrosa

João de Jesus Paes Loureiro

Prêmio Mário de Andrade, destinado a crítico de arte, pela trajetória:

Leonor Amarante

Mariza Mokarzel

Alecssandra Matias

Prêmio Clarival do Prado Valadares, destinado a artista, pela trajetória:

Miguel Chikaoka

Sonia Gomes

Carmela Gross

Prêmio Gilda de Melo e Sousa, destinado ao reconhecimento de críticos/as, em início de carreira, independentemente da idade, por sua produção, ou engajamento em projetos inovadores de divulgação da crítica de arte:

Luciara Ribeiro

Francine Goudel

John Fletcher

Prêmio Gonzaga Duque, destinado a crítico associado, pela sua atuação ou publicação de livro:

Afonso Medeiros

Alessandra Simões Paiva

Carlos Perktold

Prêmio Maria Eugênia Franco, destinado a curadoria de exposições:

Raphael Fonseca (Coord. Geral), Aldrin Figueiredo, Clarissa Diniz, Divino Sobral, Marcelo Campos, Paula Ramos, pela exposição Raio Que o Parta: Ficções do Moderno no Brasil – Sesc 24 de Maio, São Paulo

Luiz Armando Bagolin e Fabrício Reiner pela exposição Era uma Vez o Moderno – Centro Cultural Fiesp, São Paulo

Francine Goudel pela exposição Mais Humano: Arte no Brasil de 1850-1930, Instituto Collaço Paulo, Florianópolis

Prêmio Rodrigo Mello Franco de Andrade, destinado à instituição por sua programação:

Associação Fotoativa de Belém (Pará)

IMS – Instituto Moreira Salles (SP-RJ-MG)

MAM- BA – Museu de Arte Moderna (Bahia)

Prêmio Antonio Bento, difusão das artes visuais na mídia:

Canal Curta

Leila Kyomura, pela Revista Arte & Crítica

Projeto Afro

Prêmio Destaques Regionais, destinado aos destaques de cada região do país:

Norte

Mariza Mokarzel – Crítico de arte, pela trajetória

João de Jesus Paes Loureiro – Personalidade atuante no meio artístico

Sul

Coleção Collaço Paulo – Reconhecimento de Coleção/Acervo/ Conservação/Documentação histórica

Os Significadores do Insignificante, exposição de Efigênia Rolim e Hélio Leites – Melhor exposição do ano

Sudeste

Glória Ferreira- Crítico de arte, pela trajetória

Denilson Baniwa – Artista contemporâneo

Volpi Popular – Melhor exposição do ano

Nordeste

Raul Córdula – Artista pela Trajetória

MAM-BA- Instituição por sua programação

Pinacoteca do Ceará – Instituição por sua programação

Centro-Oeste

Helô Sanvoy – Artista Contemporâneo