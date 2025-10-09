Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Angolana Ana Paula Tavares vence Prêmio Camões 2025

Estadão Conteúdo

Ana Paula Tavares é a vencedora da edição de 2025 do Prêmio Camões, um dos maiores prêmios literários da língua portuguesa. A historiadora e poeta angolana receberá 100 mil euros (cerca de R$ 622 mil, na cotação atual) e um diploma, assinado pelos presidentes do Brasil e de Portugal, Luiz Inácio Lula da Silva e Marcelo Rebelo de Sousa.

O resultado foi anunciado pela Fundação Biblioteca Nacional nessa quarta-feira, 8.

Ela é dona de obras em prosa e poesia como O Lago da Lua, de 1999, A Cabeça de Salomé, de 2004, e Ritos de passagem, de 1985.

Os destaques das obras de Ana Paula, segundo o júri, foram sua "fecunda e coerente trajetória de criação estética" e a "resgate de dignidade da poesia". "Com a dicção do seu lirismo sem concessões evasivas e com os livres compromissos da produção em crônica e em ficção narrativa, a obra de Ana Paula Tavares ganha também relevante dimensão antropológica em perspectiva histórica", diz também, em comunicado.

O júri é formado por José Carlos Seabra Pereira, da Universidade de Coimbra, Ana Mafalda Leite, da Universidade de Lisboa; Francisco Noa, da Universidade Eduardo Mondlane em Moçambique; Lucia Santaella, da PUC-SP, Arno Wehling, membro da Academia Brasileira de Letras, e o escritor e crítico literário Lopito Feijó, de Angola.

A Ministra da Cultura Margareth Menezes também parabenizou a poeta: "Premiar a Ana Paula Tavares é celebrar a força e a beleza da literatura lusófona. Sua poesia, tecida de memória, resistência e afeto, revela a potência das vozes africanas e femininas que enriquecem os patrimônios culturais. Reconhecemos sua obra como laços profundos que unem Brasil, Angola e todos os países da lusofonia pela arte, pela palavra e pela história compartilhada."

Quem é Ana Paula Tavares?

Nascida em Huíla, uma província angolana, em 1952, Ana Paula iniciou sua graduação em história na Faculdade de Letras do Lubango. O curso foi concluído na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, em 1992, quando a escritora logo engrenou em um mestrado sobre Literaturas Africanas.

Em seguida, concluiu seu doutorado em antropologia na Universidade Nova de Lisboa e atualmente leciona na Universidade Católica de Lisboa.

Suas obras incluem romances, poesias e crônicas, entre títulos como O Lago da Lua (1999), A Cabeça de Salomé (2004), Manual para amantes desesperados (2007) e Um rio preso nas mãos (2019).

Ela também é vencedora do Prêmio Nacional de Cultura e Artes de Angola na categoria de literatura.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

literatura

Prêmio Camões

Ana Paula Tavares
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CELEBRIDADES

'Não sou moleque', diz Vini Jr. em resposta a suposta affair após polêmica; entenda

Modelo e irritou com atitude diante de promessa de Vini Jr. e chamou o atleta do Real Madrid de “maníaco"

09.10.25 9h19

EITA!

Vinícius Jr. publica nota sobre relação com Virginia Fonseca e pede desculpas

Declaração do atacante do Real Madrid ocorre após repercussão de affair com outras mulheres

08.10.25 22h03

INAUGURAÇÃO

Caixa Cultural Belém é inaugurada com exposições e espaço para eventos culturais

O espaço, localizado na Estação das Docas, abre ao público com entrada gratuita e traz as mostras ‘Espíritos da Floresta’, do coletivo MAHKU, e ‘Paisagens em Suspensão’

08.10.25 21h58

CÍRIO DE NAZARÉ 2025

Padre Cavalcante lança clipe e canção inédita em homenagem a Plácido

A música é uma composição da cantora e compositora Amanda de Paulo, a pedido do padre. O clipe está disponível no canal da Basílica, no Youtube

08.10.25 19h59

MAIS LIDAS EM CULTURA

bola murcha

Vini Jr teria proposto trisal entre modelo e amiga, diz portal

Modelo afirma que jogador perdeu o interesse após perceber que viagem não incluiria sua amiga; entenda o caso

08.10.25 15h46

EITA!

Vinícius Jr. publica nota sobre relação com Virginia Fonseca e pede desculpas

Declaração do atacante do Real Madrid ocorre após repercussão de affair com outras mulheres

08.10.25 22h03

Acabou!

Virginia confirma fim de romance com Vini Jr.: ‘Cada um seguirá seu caminho’

Nos últimos dias, a influenciadora havia postado uma série de registros na casa de Vini, em Madrid

07.10.25 21h37

INAUGURAÇÃO

Caixa Cultural Belém é inaugurada com exposições e espaço para eventos culturais

O espaço, localizado na Estação das Docas, abre ao público com entrada gratuita e traz as mostras ‘Espíritos da Floresta’, do coletivo MAHKU, e ‘Paisagens em Suspensão’

08.10.25 21h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda