Ana Maria Braga tira sarro de Supla por comer 'X-Salada' no Dia dos Namorados

Supla passou o Dia dos Namorados comendo um X-Salada com a namorada Nathalia Mastrobiso, de 26 anos. A confissão feita hoje (13), no dia de Santo Antônio, no Mais Você, para Ana Maria Braga, o que fez a apresentadora tirar sarro do cantor.

"Não celebramos em grande estilo, fomos comer um x-salada. Uma das minhas comidas favoritas. Tinha que acordar muito cedo para estar aqui, passar o som. Vamos celebrar hoje à noite. A gente deu uma saidinha, mas tudo bem", declarou Supla.

Sem papas na língua, Ana Maria Braga tirou sarro do artista. "Como assim foi levar ela pra comer X-Salada? Mas Dia dos Namorados?", comentou, Ana gargalhando.

VEJA MAIS

Para Ana Maria, Supla era um solteiro convicto, mas estava achando ele com cara de apaixonado. O roqueiro respondeu que realmente está apaixonado. "Quando eu namoro, eu namoro, nunca casei. Fizemos dois anos de namoro ontem", explicou Supla.

O filho de Eduardo Suplicy também contou que fez uma música para Nathalia chamada "O Tempo Não Vai Curar". "Ela gostou bastante. Toquei no violão para ela", afirma.