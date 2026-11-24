Amy Lee, do Evanescence, já tomou cachaça de jambu e 'se apaixonou'; relembre

Vocalista experimentou a bebida paraense em 2023, durante passagem da banda pelo Brasil, e elogiou o sabor e a sensação de tremor na boca

Será que a cachaça de jambu pode ajudar a trazer o Evanescence ao Pará? A banda já tem uma história especial com um dos sabores mais conhecidos da Amazônia. Em 2023, a vocalista Amy Lee experimentou a bebida paraense e não escondeu que gostou da experiência.

Na época, durante a passagem do grupo pelo Brasil, Amy recebeu uma garrafa de cachaça de jambu das mãos da fã paraense Amanda Haber. A cantora compartilhou uma foto da bebida nas redes sociais e fez questão de agradecer pelo presente.

"É algo totalmente único e eu amei! A sensação e o sabor, wow! Obrigada, Amanda!", escreveu a artista.

O presente veio acompanhado de um bilhete que explicava a origem da bebida e sua principal característica: a sensação de tremor e dormência que o jambu provoca na boca. A fã também recomendou que os integrantes experimentassem a cachaça, mesmo que não tivessem o hábito de consumir bebidas alcoólicas. Segundo Amanda, Amy gostou tanto que fez outras pessoas da equipe provarem também.

Tradicional do Pará, a bebida é feita com cachaça e jambu, planta amazônica conhecida por provocar uma sensação de formigamento nos lábios e na língua. O ingrediente também é bastante utilizado na culinária regional, especialmente em pratos como tacacá e pato no tucupi.

Amy Lee, do Evanescence, já provou cachaça de jambu e se apaixonou pela bebida paraense. (Reprodução/Instagram)

Evanescence pode voltar ao Brasil em 2027

A lembrança da relação de Amy Lee com a bebida paraense voltou a chamar atenção em meio à expectativa dos fãs pelo possível retorno do Evanescence ao Brasil. A banda planeja voltar à América do Sul em 2027 com a turnê do álbum Sanctuary, lançado em junho de 2026.

Nos últimos dias, surgiram informações de bastidores sobre possíveis negociações para shows em cinco capitais brasileiras: Belém, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. Até o momento, porém, a banda não confirmou apresentações no país, nem divulgou datas ou informações sobre ingressos.