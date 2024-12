'Pernambuco: Folclore e Folguedos' chega a Belém com presença do artista Pedro Índio

Marcando uma nova etapa na jornada do artista Pedro Índio, o projeto “Pernambuco: Folclore e Folguedos” chega a Belém nesta sexta-feira (13). O evento acontece na Casa da Linguagem, em Nazaré, às 17h, e conta com programação gratuita e rica em manifestações artísticas, além da presença de próprio autor da obra, que participará de um bate-papo e sessão de autógrafos.

O evento também contará com a participação do grupo Mestres de Carimbó para abrilhantar o lançamento para enfatizar a importância da preservação desta manifestação cultural, reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil pelo IPHAN.

A ideia do projeto que se tornou também um livro é valorizar as tradições populares e conectar diferentes culturas, regiões e gerações. O livro de Índio celebra as tradições culturais do Nordeste brasileiro, reunindo histórias e ilustrações sobre o Maracatu, Frevo, Pastoril, Ciranda, Coco e outras manifestações.

“Este projeto não é apenas uma obra literária, mas um resgate da alma do povo pernambucano, transmitida por sua herança cultural. “Queremos que esta obra seja um símbolo de preservação e valorização das nossas raízes, chegando às mãos de quem acredita na força da nossa arte popular”,", diz o autor.