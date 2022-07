O que fazer hoje em Belém; confira a agenda cultural deste sábado (23)

MÚSICA

Samba

| O quê: Roda de Samba com Arthur Espíndola e convidados

| Onde: Cervejaria Caboca (Boulevard Castilho França, 524)

| Hora: A partir das 14 horas

| Informações: @cervejariacaboca

Baile

| O quê: Baile de Verão no Na Maré com a banda Farofa Tropikal que apresenta sua nova vocalista: Letícia Rocha

| Onde: Na Maré (Rua São Boaventura, 12 – Cidade Velha)

| Hora: A partir das 18h30

| Gênero: Brega / Melody / Piseiro

| Informações: (91) 98256-1530

Música e Literatura

| O quê: Sarau e noite de autógrafos das autoras do livro “Trama das Águas” mais DJ Azul e Set Brasil

| Onde: Núcleo de Conexões Ná Figueredo (Avenida Gentil Bittencourt, 449 - entre Dr. Moraes e Benjamin Constant)

| Hora: A partir das 19 horas

| Informações: @nafigueredo

Rock

| O quê: Manga Rock com Aline Alves, Georocks e Gaba Melo

| Onde: Manga Jambu (R. Cônego Jerônimo Pimentel, 373)

| Hora: 19 horas

| Informações: @mangajambubar

Namata

| O quê: Show de Lucas Castanha

| Onde: Casa Namata (Av. Conselheiro Furtado, 287)

| Hora: 19 horas

| Ingresso: Couvert artístico a R$ 10

| Informações: @casa.namata

Verão

| O quê: Show de Carimbó Pau & Corda com o Grupo Tarubá, diretamente da ilha de Caratateua, e DJ The Black

| Onde: Espaço Cultural Apoena (Duque de Caxias, 450 Altos)

| Hora: A partir das 19 horas

| Ingresso: R$ 15

| Informações: @espaco_cultural_apoena / (91) 98213-6071 / 98158-0829

Studio Pub

| O quê: Especial Chester Bennigton - 05 anos de Saudade com Linkin Park + Red Hot Chili Peppers cover e DJ Junior Soares

| Onde: Studio Pub (Tv. Presidente Pernambuco, 277)

| Hora: A partir das 20 horas

| Ingresso: A partir de R$15 (venda antecipada online)

| Informações: @studiopubbelem.

Café Santo

| O quê: Show de Tonny Lisboa e Vinicius Leite

| Onde: Café Santo (Boulevard Castilho França, 504)

| Hora: A partir das 20 horas

| Gênero: Jazz e Blues

| Informações: @cafesantooficial

Jazz

| O quê: Show de Marcos Puff.

| Onde: Savieira Cultural (Rua dos Tamoios, 1586 – Jurunas)

| Hora: A partir das 21 horas

| Gênero: Jazz

| Informações: @savieira.cultural

BALNEÁRIOS

Barcarena

| O quê: Evento “Vem para Barcarena!” na Praia do Caripi em Barcarena com shows de Pagode do Pixote (23) e Baladeros e Cabaré do Brega no domingo (24)

| Onde: Praia do Caripi em Barcarena

| Quando: 22, 23, 24, 29, 30 e 31 de julho de 2022

| Informações: @prefeituradebarcarenaoficial

Marabá

| O quê: XXXIV Feira Agropecuária de Marabá com shows de Léo Magalhães e Luiza Martins

| Onde: Parque de Exposições de Marabá (Rodovia, BR-155, s/nº, Zona Rural - Marabá)

| Quando: 21 e 23 de julho de 2022

| Ingresso: A partir de R$ 70 (venda antecipada online)

| Informações: (94) 99122-2031.

Marudá

| O quê: Festival de Verão de Marudá “Pé na Areia” com apresentações de Jesus Luz, Aldair Playboy, banda Bregaço, Navibe, Play 7, Vini Oliveira e mais.

| Onde: Praia de Marudá - Marudá

| Quando: De 22 a 24 de julho de 2022

| Estilo: Diversos

| Informações: @_penaareiamaruda

Mosqueiro 1

| O quê: Festival musical “Você não para a música do Pará” com música, jogos, oficinas e brincadeiras com shows da banda Quadraphonic, Tempestade do Melody, Mayco Cowboy e Tio Chico S/A.

| Onde: Rua no Caramanchão, na Praia do Chapéu Virado - Ilha de Mosqueiro

| Hora: A partir das 14 horas

| Ingresso: Gratuito

| Gênero: Diversos

Mosqueiro 2

| O quê: Lançamento da aparelhagem Carabão, o Furioso do Marajó

| Onde: Moka City (Av. 16 de Novembro, 2294)

| Hora: A partir das 22 horas

| Ingresso: A partir de R$ 15

| Gênero: Diversos

| Informações: (91) 98254-1427

Mosqueiro 3

| O quê: Aparelhagem Surreal Crocodilo + O Quarteto Fantástico da Ilha de Mosqueiro

| Onde: El Raton (Tv. Siqueira Mendes, 23 – Vila – próximo ao trapiche - Mosqueiro)

| Hora: A partir das 22 horas

| Gênero: Diversos

| Informações: @elraton_orlaa

Ourém

| O quê: XXXVI Festival da Canção Ouremense com a grande final e show Sandra de Sá

| Onde: Concha Acúsitica de Ourém

| Quando: 21 a 23 de julho de 2022

| Ingresso: Gratuito

| Informações: @festivaldeourem

Salinas

| O quê: Festival Pé na Areia em Salinas com shows de Wesley Safadão, Leo Santana, Rogerinho, Jorge & Mateus e mais

| Onde: Praia do Atalaia (Salinópolis)

| Quando: 22 e 23 de julho de 2022

| Hora: A partir de 21 horas

| Ingresso: A partir de R$ 60 (venda online)

| Informações: @bisentretenimento

Salinas - Maçarico

| O quê: Verão Liberal 2022 com apresentações do DJ Gabriel, Rodrigo Reis & Banda e M-Synck

| Onde: Palco na Orla do Maçarico (Salinópolis)

| Quando: 22, 23 e 24 de julho de 2022

| Hora: A partir de 19 horas

| Ingresso: Gratuito

| Informações: @liberalradios

Salinas - Biruta

| O quê: Shows da banda Kamisa 10, Victor e João Paulo, TMJ, MC Loro e Henry

| Onde: Corona Sunset Biruta Charm

| Quando: 22, 23 e 24 de julho de 2022

| Hora: A partir de 19 horas

| Ingresso: A partir de R$ 50 (venda antecipada no Sympla)

| Informações: @birutacharm

Santarém 1

| O quê: Lançamento do Tema 2022 do Boto Tucuxi Boto Tucuxi com shows dos grupos Art Samba, Kuatá de Carimbó e Faby Sousa e Forrozão Filhinha de Papai .

| Onde: Lago dos Botos em Alter-do-Chão

| Hora: A partir das 20 horas

| Ingresso: A partir de R$ 20

| Informações: @boto_tucuxi

Santarém 2

| O quê: Show de Jorge e Matheus no com ingressos a . Informações no (92) 3584-4569.

| Onde: Estacionamento Rio Tapajos Shopping (Avenida Engenheiro Fernando Guilhon, Santarenzinho, Santarém/PA)

| Hora: A partir das 20 horas

| Ingresso: A partir de R$ 50 (venda antecipada online)

| Informações: (92) 3584-4569

TEATRO E DANÇA

Musical

| O quê: Espetáculo "As Seis Rainhas - Um Musical Histórico"

| Onde: Teatro Waldemar Henrique (Av. Pres. Vargas, 645 - Campina)

| Hora: 19h30

| Quando: 22 e 23 de julho de 2022

| Ingressos: A partir de R$ 25 (venda online)

| Informações: @swamstudios

Comédia

| O quê: Espetáculo “Minha Mãe pra Sempre uma Peça” com Dan Couto

| Onde: Teatro do SESI (Dr Freitas esquina com Av. Almirante Barroso – Marco)

| Hora: 20 horas

| Ingressos: Inteira: R$ 40 (venda online)

| Informações: @sigateatro

EXPOSIÇÕES

Museu da UFPA

| O quê: Exposição “Todas as Cores A Cor”

| Onde: Museu da UFPA (Av. Gov. José Malcher esquina com Generalíssimo Deodoro)

| Hora: 9h às 12h (segunda a sábado)

| Ingresso: Acesso gratuito

INFANTIL

Fazendinha

| O quê: Fazendinha no centro de compras com animais como pintinhos, coelhos e porquinhos da Índia e participando de uma oficina de cultivo de horta

| Onde: Piso L3 do Shopping Metrópole Ananindeua (Br 16 - Km 4).

| Hora: 17 horas

| Quando: Sábados de julho

| Ingresso: gratuito

| Informações: @metropoleananindeua

Insetos

| O quê: Exposição Insetos Gigantes

| Onde: Praça Central de Eventos, Piso 1 do Boulevard Shopping Belém (Av. Visc. de Souza Franco, 776 – Reduto)

| Hora: Todos os dias: 10h às 22h horário de funcionamento do shopping()

| Quando: Até 29 de julho de 2022

| Ingresso: gratuito

| Informações: @boulevardbelem

LITERATURA E ARTE

Bienal Black

| O quê: Programação da 2ª Bienal Black Brazil Art

| Onde: Youtube da Bienal

| Quando: Até 18 de julho de 2022

| Informações: www.bienalblack.com.br