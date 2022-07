O que fazer hoje em Belém; confira a agenda cultural deste domingo (10)

MÚSICA

Carimbozinho

| O quê: Show de Eduardo Branco e Douglas Dias

| Onde: Espaço Cultural Apoena (Duque de Caxias, 450 Altos)

| Hora: 13 horas

| Ingresso: Couvert artístico opcional a R$ 7

| Informações: @espaco_cultural_apoena / (91) 98213-6071 / 98158-0829

Namata 1

| O quê: Show de Alexandre Souza

| Onde: Casa Namata (Av. Conselheiro Furtado, 287)

| Hora: 13 horas

| Ingresso: Couvert artístico a R$ 10

| Informações: @casa.namata

Pagode

| O quê: Show de Juliana Sinimbu no almoço e à tarde, Pagode de Mesa com Irreverência e convidados.

| Onde: Cervejaria Caboca (Boulevard Castilho França, 524)

| Hora: A partir das 14 horas

| Informações: @cervejariacaboca

Samba

| O quê: Show de Fé no Batuque com participação especial de Mariza Black

| Onde: Quintal da Rizzo (Mundurucus, 1595)

| Hora: 14 horas

| Gênero: Samba

| Informações: (91) 98517-8189

Varandinha

| O quê: Varandinha do Manga com Leozinho, Pàpo em Off, Launa Belinni e DJ Rafa Brandão

| Onde: Manga Jambu (R. Cônego Jerônimo Pimentel, 373)

| Hora: A partir das 17 horas

| Informações: @mangajambubar

Namata 2

| O quê: Show de Eduardo du Norte

| Onde: Casa Namata (Av. Conselheiro Furtado, 287)

| Hora: 19 horas

| Ingresso: Couvert artístico a R$ 10

| Informações: @casa.namata

Verão

| O quê: Clube da Guitarrada

| Onde: Espaço Cultural Apoena (Duque de Caxias, 450 Altos)

| Hora: A partir das 19 horas

| Ingresso: A partir de R$ 10

| Informações: @espaco_cultural_apoena / (91) 98213-6071 / 98158-0829

Ao vivo

| O quê: Show de Johnny Paulino

| Onde: Studio Pub (Rua Presidente Pernambuco, 277)

| Hora: 21 horas

| Ingresso: Couvert artístico a R$7,90

| Gênero: Pop Rock e Rock Nacional

| Informações:@studiopubbelem

Balada

| O quê: Vicrime de Verão a partir das 19 horas com Irreverência, Dibobeira, Victor & Iron e Hiroshi

| Onde: Vitrine Lounge (Trav. Quintino Bocaiúva, 844)

| Hora: A partir das 19 horas

| Informações: @vitrinebelem / 91 98081-5042

Sambroca

| O quê: 2ª edição da Sambroca especial de Julho com Roda de Fifi e DJ José Leandro

| Onde: Quinthales (Rua Dr. Américo Santa Rosa, 142 - São Brás)

| Hora: A partir das 14 horas

| Ingressos: Antecipados a R$ 20 que dá direito ao combo espetinho + long neck

| Informações: @quinthales

BALNEÁRIOS

Bragança

| O quê: Terceira edição do projeto Academia de Letras de Bragança Vai à Praia

| Onde: Praia de Ajuruteua (Bragança)

| Quando: 09 e 10 de julho de 2022

| Ingresso: Gratuito

| Gênero: shows, oficinas, atividades educativas e recreativas para crianças e cortejo.

Cotijuba

| O quê: 25º Passeio Fluvial do Bloco Muiraquitã/Guia da Saúde Beleza com shows do grupo de Pagode Lucidez, Mestre Pipico, escolha da Musa do Verão a Bordo, sorteio de brindes.

| Onde: Cotijuba

| Hora: Saída 8h do Porto Aires (Av. Bernardo Sayão, 1840) e o retorno às 17h30

| Ingresso: R$ 50,00

| Informação: (91) 98166-7412 (Lima Araújo)

TEATRO E DANÇA

Afogados

| O quê: Temporada do espetáculo Senhora dos Afogados - Uma adaptação da obra de Nelson Rodrigues

| Onde: Espaço das Artes de Belém (Rua Tiradentes, 35 – Reduto - Belém)

| Hora: 18h e 20 horas

| Quando: 08, 09 e 10 de julho de 2022

| Ingressos: A partir de R$ 10

| Informações: @senhoradosafogadosetdufpa

MAIS AQUI

Musical

| O quê: Espetáculo “Vidas em Retratos" que mostra a rotina das bailarinas da Amazônia

| Onde: Teatro Cláudio Barradas (Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 546 – Umarizal)

| Hora: 19h30 // 09/07: 18h // 10/07: 20h

| Quando: 08, 09 e 10 de julho de 2022

| Ingressos: A partir de R$ 20

| Informações: @etdufpaoficial

EXPOSIÇÕES

Insetos Gigantes

| O quê: Exposição Insetos Gigantes

| Onde: Praça Central de Eventos, Piso 1 do Boulevard Shopping Belém (Av. Visc. de Souza Franco, 776 – Reduto)

| Hora: De 10h às 22h (segunda a sábado) / 12h às 20h (domingo)

| Quando: Até 29 de julho de 2022

| Ingresso: gratuito

| Informações: @boulevardbelem

LITERATURA E ARTE

Mostra

| O quê: Mostra de Aniversário Cine Líbero Luxardo 36 anos com exibição de produção audiovisual paraense

| Onde: Cine Líbero Luxardo - Centur (Av. Gentil Bitencourt, 650 - Nazaré)

| Quando: Até 13 de julho de 2022

| Informações e programação completa: http:// www.fcp.pa.gov.br/.

Oficina infantil

| O quê: Colônia de Férias Physics voltada para alunos da Educação Infantil e Fundamental Anos iniciais

| Onde: Unidades da Augusto Montenegro, Batista Campos, Umarizal e Três Corações

| Quando: De 04 a 15 de julho de 2022 - de segunda a sexta no horário de 8h30 às 12h

| Informações: @colegiophysics

Bienal Black

| O quê: Programação da 2ª Bienal Black Brazil Art

| Onde: Youtube da Bienal

| Quando: Até 18 de julho de 2022

| Informações: www.bienalblack.com.br