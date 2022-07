O que fazer hoje em Belém; confira a agenda cultural desta sexta-feira (08)

MÚSICA

Baile

| O quê: Orquestra Aerofônica convida Layse Rodrigo e Dj Raul Bentes

| Onde: Espaço Cultural Apoena (Duque de Caxias, 450 Altos)

| Hora: A partir das 20 horas

| Ingresso: R$ 20

| Informações: @espaco_cultural_apoena / (91) 98213-6071 / 98158-0829

Sexta Flash

| O quê: Sexta Flash com Good Times e Banda MUVI

| Onde: Manga Jambu (R. Cônego Jerônimo Pimentel, 373)

| Hora: 19 horas

| Informações: @mangajambubar

In Brazil

| O quê: Festa MTV REVIVAL com tributo às bandas Green Day, Linkin Park, Blur, Gorillaz, Pearl Jam, Nirvana, Oasis, Silverchair e Red Hot Chili com Matheus Brevis & banda

| Onde: Studio Pub (Rua Presidente Pernambuco, 277)

| Hora: 20 horas

| Ingresso: A partir de R$15 com vendas no Sympla e no local

| Informações: @studiopubbelem

Verão

| O quê: Vitrine de Verão com show de Thiago Costa, Victor & Lyon e DJ Hiroshi

| Onde: Vitrine Lounge (Trav. Quintino Bocaiúva, 844)

| Hora: A partir das 21 horas

| Estilo: Sertanejo e Eletrônica

| Informações: @vitrinebelem / 91 98081-5042

Rebujo

| O quê: Segunda edição do Luau Tropical com shows das bandas Luau Reggae, Tropical Reggae, Djs Léo Barreto e Carol C (Conexão Jah)

| Onde: Rebujo (São Boaventura, 171 - Cidade Velha)

| Hora: 21 horas

| Ingressos: A partir de R$ 15

| Informações: (91) 98509-2738

BALNEÁRIOS

Bragança

| O quê: Bloco Urubu Cheiroso no Verão com shows de Fabrício Ferrary, Eduardo Beats, Sandrina e Pura Malícia

| Onde: Concentração: Praça da Aldeia/Rosa Blanco Aldeia em Bragança

| Hora: A partir de 16 horas (concentração)

| Ingressos: Gratuito

| Informações: @prefeiturabraganca

Salinas

| O quê: Deu Prainha Sim - 5 anos com shows de Thiaguinho, Nosso Tom, Bino, Lucas & Iron e Alisson Muniz

| Onde: Praia do Farol Velho - Rua do Mangue (2ª rampa de acesso à praia) em Salinas

| Hora: A partir das 18 horas

| Ingresso: A partir de R$ 250 (vendas online)

| Gênero: Pagode e Sertanejo

| Informações: @prainhafarolvelho

TEATRO E DANÇA

Afogados

| O quê: Temporada do espetáculo Senhora dos Afogados - Uma adaptação da obra de Nelson Rodrigues

| Onde: Espaço das Artes de Belém (Rua Tiradentes, 35 – Reduto - Belém)

| Hora: 18h e 20 horas

| Quando: 08, 09 e 10 de julho de 2022

| Ingressos: A partir de R$ 10

| Informações: @senhoradosafogadosetdufpa

MAIS AQUI

Afogados

| O quê: Espetáculo “Como é que se diz eu te amo - O Musical”

| Onde: Theatro da Paz (Av. Pres. Vargas – Campina - Belém)

| Hora: 20 horas / 19 horas

| Quando: 08 e 09 de julho de 2022

| Ingressos: A partir de R$ 30 (venda online)

| Informações: @sedizeuteamo

Performance

| O quê: Espetáculo “Das Águas Rio” com Lú Maués

| Quando: 08 de julho de 2022 na Cidade Velha

| Hora: 20 horas

| Ingresso: Ingressos a R$ 30

| Informações: 91 98464-3135

MAIS AQUI

EXPOSIÇÕES

Museu da UFPA

| O quê: Exposição “Todas as Cores A Cor”

| Onde: Museu da UFPA (Av. Gov. José Malcher esquina com Generalíssimo Deodoro)

| Hora: 9h às 12h (segunda a sábado)

| Ingresso: Acesso gratuito

Paisagens

| O quê: Exposição “Paisagens Inventadas", da paraense Evna Moura

| Onde: Kamara Kó Galeria (Tv. Frutuoso Guimarães, 611 - Campina, Belém)

| Hora: Qui e Sex: 15h às 18h; aos sábados: 10h às 13h

| Quando: Até 23 de julho de 2022

| Ingresso: gratuito

| Informações: @kamarakooficial

Insetos Gigantes

| O quê: Exposição Insetos Gigantes

| Onde: Praça Central de Eventos, Piso 1 do Boulevard Shopping Belém (Av. Visc. de Souza Franco, 776 – Reduto)

| Hora: De 10h às 22h (segunda a sábado) / 12h às 20h (domingo)

| Quando: Até 29 de julho de 2022

| Ingresso: gratuito

| Informações: @boulevardbelem

LITERATURA E ARTE

Oficina infantil

| O quê: Colônia de Férias Physics voltada para alunos da Educação Infantil e Fundamental Anos iniciais

| Onde: Unidades da Augusto Montenegro, Batista Campos, Umarizal e Três Corações

| Quando: De 04 a 15 de julho de 2022 - de segunda a sexta no horário de 8h30 às 12h

| Informações: @colegiophysics

Bienal Black

| O quê: Programação da 2ª Bienal Black Brazil Art

| Onde: Youtube da Bienal

| Quando: Até 18 de julho de 2022

| Informações: www.bienalblack.com.br