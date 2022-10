O que fazer hoje em Belém; confira a agenda cultural desta quarta-feira (5)

MÚSICA

Égua do Modão

| O quê: Égua do Modão com shows musicais

| Onde: Manga Jambu (R. Cônego Jerônimo Pimentel, 373)

| Hora: 18 horas

| Gênero: Sertanejo

| Informações: @mangajambubar

Quarta Tropikal

| O quê: Show de Layse e Os Sinceros e DJ Rony do Guamá

| Onde: Espaço Cultural Apoena (Duque de Caixas, 450 Altos)

| Hora: A partir das 19 horas

| Ingresso: R$ 15

| Gênero: Brega

| Informações: @espaco_cultural_apoena

Vitrine

| O quê: Shows de Willy Lima e Wellynthon Vaqueiro

| Onde: Vitrine Lounge (Tv. Quintino Bocaiúva, 844)

| Hora: 21h

| Informações: @vitrinebelem

LITERATURA E ARTE

Lançamento

| O quê: Lançamento do livro “Entre Panelas, Memórias e Sentidos”, de Auda Piani

| Onde: Na Figueredo (Av. Gentil Bitencourt, 449).

| Hora: 18h

| Informações: @nafigueredo

Preamar do Círio

| O quê: A exposição "Em torno da mesa - Cultura alimentar e o Museu do Círio" pode ser visitada

| Onde: Centro Cultural Palacete Faciola (Av. Nª Sra. de Nazaré, 194)

| Hora: 17h

EXPOSIÇÕES

Arte Pará

| O quê: A exposição do projeto Arte Pará está aberta ao público com obras dos 20 artistas selecionados nas categorias da Mostra Nacional e Fomento à Produção de Artistas Emergentes da Amazônia, que entre eles estão os vencedores da edição histórica de 40 anos

| Onde: Casa das Onze Janelas (R. Siqueira Mendes - Cidade Velha)

| Hora: 9h às 17h

| Quando: Até 30 de outubro

Namata

| O quê: As exposições “Ocupação”, de Petchó Silveira, “Cosmovisão; forças da natureza”, do fotógrafo Kaio Sauma, e “Seres do Auto”, de Bob Menezes, estão abertas ao público

| Onde: Casa Namata (Av. Conselheiro Furtado, 287)

| Hora: Segunda-feira a sábado, de 10h às 23h; domingos e feriados, de 08h às 23h

Fundação Cultural

| O quê: A exposição “Possíveis Passagens de um Lugar Comum", de Samir Dams, está aberta ao público

| Onde: Galeria Theodoro Braga, localizada na Fundação Cultural do Pará

| Quando: Até 21 de outubro

Informações: http://www.fcp.pa.gov.br/

Arte Visual

| O quê: As artistas visuais Ana Sant’Anna e Julia da Mota apresentam a exposição “Vazios Incompletos”

| Onde: Galeria Ruy Meira da Casa das Artes (Praça Justo Chermont, 236, Nazaré)

| Hora: 9h às 17h

| Quando: Até 24 de outubro

Canaã dos Carajás

| O quê: A exposição “Origens: Amazônia Cultivada”, do Museu Paraense Emílio Goeldi, está aberta ao público

| Onde: Casa da Cultura de Canaã dos Carajás

| Hora: 8h às 19h

| Quando: Até 31 de outubro

