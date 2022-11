O que fazer hoje em Belém; confira a agenda cultural desta quarta-feira (23)

MÚSICA

Égua do Modão

| O quê: Shows de Luann Kássio, Eduardo e Gabriel e Igor Mendesw

| Onde: Manga Jambu (R. Cônego Jerônimo Pimentel, 373)

| Hora: 18 horas

| Gênero: Sertanejo

| Informações: @mangajambubar

Quarta Tropikal

| O quê: Show de Layse e Os Sinceros e DJ Rony do Guamá

| Onde: Espaço Cultural Apoena (Duque de Caxias, 450 Altos)

| Hora: A partir das 19 horas

| Ingresso: R$ 15

| Gênero: Brega

| Informações: @espaco_cultural_apoena

Regional

| O quê: Show de Huam

| Onde: Bar do Parque (Av. Pres. Vargas, 402)

| Hora: 19h

Vitrine

| O quê: Shows de Michelle Halliday, Adriana Oliver e Vitória Pinheiro

| Onde: Vitrine Lounge (Tv. Quintino Bocaiúva, 844)

| Hora: 21h

| Informações: @vitrinebelem

Autoral

| O quê: Show de Brunna Magalhães

| Onde: Teatro do Sesi (Av. Almirante Barroso)

| Hora: 20h

| Ingressos: Bilheteria do teatro e no Sympla.

EXPOSIÇÕES

Namata

| O quê: As exposições “Ocupação”, de Petchó Silveira, “Cosmovisão; forças da natureza”, do fotógrafo Kaio Sauma, e “Seres do Auto”, de Bob Menezes, estão abertas ao público

| Onde: Casa Namata (Av. Conselheiro Furtado, 287)

| Hora: Segunda-feira a sábado, de 10h às 23h; domingos e feriados, de 08h às 23h

Arte Pará

| O quê: A exposição do projeto Arte Pará está aberta ao público com obras dos 20 artistas selecionados nas categorias da Mostra Nacional e Fomento à Produção de Artistas Emergentes da Amazônia, que entre eles estão os vencedores da edição histórica de 40 anos

| Onde: Casa das Onze Janelas (R. Siqueira Mendes - Cidade Velha)

| Hora: 9h às 17h

| Quando: Até 30 de dezembro

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)