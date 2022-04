O que fazer hoje em Belém; confira a agenda cultural desta quarta-feira (13)

MÚSICA

Quarta Tropikal

| O quê: Show de Layse e Os Sinceros e DJ Rony do Guamá

| Onde: Espaço Cultural Apoena (Duque de Caixas, 450 Altos)

| Hora: A partir das 19 horas

| Ingresso: R$ 10

| Gênero: Brega

| Informações: @espaco_cultural_apoena

Forró

| O quê: Festa “Se Avexe Não” com Forró Energia, projeto que reúne o grupo Mercado do Choro e a cantora Karen Tavares, e terá participação do sanfoneiro paraibano Felipe Costta, já a discotecagem é com a DJ Jack Sainha

| Onde: Rebujo (Rua São Boaventura, 171 - Cidade Velha)

| Hora: A partir das 21 horas

| Ingresso: R$ 10

| Gênero: Forró

| Informações: @rebujoo

Diversos

| O quê: Raul Bentes e Georocks fazem show

| Onde: Cervejaria Cabôca (Blvd. Castilhos França, 550)

| Ingresso: Couvert: R$ 7

| Informações: @cervejariacaboca

Sertanejo

| O quê: Rick e Ramon se apresentam

| Onde: Santa Fé House (Rod. Mário Covas, 1161)

| Informações: @santafehouse_

CIRCO

Mirage

| O quê: Mirage Circus

| Onde: Shopping Bosque Grão-Pará

| Hora: 20h30

| Ingresso: A partir de R$ 20 (venda antecipada no site)

| Gênero: Circo

| Informações: https://www.miragecircus.com.br

EXPOSIÇÕES

Studio Som Jolie

| O quê: Exposição “Studio Som Jolie” da artista visual Carol Abreu curadoria de Felipe Pamplona

| Onde: Espaço Cultural Banco da Amazônia (Av. Presidente Vargas nº800 - térreo)

| Hora: de 9h às 17 horas de segunda a sexta

| Quando: Até 05 de maio de 2022

| Ingresso: gratuito

TCE

| O quê: Abertura da exposição “Olhando pela Janela”, do artista plástico Wil Maia

| Onde: Espaço Conselheiro Clóvis Moraes Rego (Tv. Quintino Bocaiúva, 1585)

| Hora: Às 10h (nos demais dias com visitação de segunda a sexta, no horário das 8 às 14 horas)

| Quando: Durante todo o mês de abril

Admirável e Fantástico Mundo Pai D´égua

| O quê: Exposição “Admirável e Fantástico Mundo Pai D’égua” por Helô Rodrigues

| Onde: Vila Container - Galeria Azimute (Av. Gov. Magalhães Barata, nº 62 - Belém – PA)

| Hora: 10h às 21h (segunda a sábado)

| Quando: Até 17 de abril de 2022

| Ingresso: gratuito

| Informações: @vila.container

Vestígios

| O quê: Exposição "Vestígios” de Laercio Esteves

| Onde: Casa Soma (Travessa Capitão Pedro Albuquerque, 395)

| Ingresso: gratuito

| Informações: @casasomacultural

Japão

| O quê: A exposição “A Beleza do Artesanato de Tohoku - Japão” está aberta ao público

| Onde: Museu de Arte Sacra (Praça Frei Brandão, s/n)

| Quando: Até 24 de abril

| Hora: De terça-feira a domingo, de 9h às 17h

Museu da UFPA

| O quê: Exposição “Todas as Cores A Cor”

| Onde: Museu da UFPA (Av. Gov. José Malcher esquina com Generalissimo Deodoro)

| Hora: 9h às 12h (segunda a sábado)

| Ingresso: Acesso gratuito

LITERATURA E ARTE

Multicultural

| O quê: O projeto Movimenta Pebas exibe programação cultural com teatro, videoclipes, cursos, apresentações de dança e mostra de cinema protagonizados por artistas de Parauapebas e viabilizados pelo projeto

| Onde: www.movimentapebas.art.br

| Quando: Até abril de 2022

| Informações: Facebook do projeto

Bienal Black

| O quê: Programação da 2ª Bienal Black Brazil Art

| Onde: Youtube da Bienal

| Quando: Até 18 de julho de 2022

| Informações: www.bienalblack.com.br