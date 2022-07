O que fazer em Belém hoje, domingo (24/07); confira a agenda cultural

MÚSICA

Carimbozinho

| O quê: Show de Eduardo Branco e Douglas Dias

| Onde: Espaço Cultural Apoena (Duque de Caxias, 450 Altos)

| Hora: 13 horas

| Ingresso: Couvert artístico opcional a R$ 7

| Informações: @espaco_cultural_apoena / (91) 98213-6071 / 98158-0829

Namata 1

| O quê: Show de Alexandre Souza

| Onde: Casa Namata (Av. Conselheiro Furtado, 287)

| Hora: 13 horas

| Ingresso: Couvert artístico a R$ 10

| Informações: @casa.namata

Delas

| O quê: Domingo Delas com shows de Layna Bellini e Pagode das Meninas

| Onde: Manga Jambu (R. Cônego Jerônimo Pimentel, 373)

| Hora: A partir das 17 horas

| Informações: @mangajambubar

Bingão

| O quê: Bingão com show da Banda Kalango Pop e DJ Anderson

| Onde: Casa Seresta (Tv. Ferreira Pena, 354)

| Hora: A partir das 18h

| Gênero: Saudade

| Informações: (91) 3230-2370 / 98117-4398 / 99315-5681

Namata 2

| O quê: Show de Mayumi

| Onde: Casa Namata (Av. Conselheiro Furtado, 287)

| Hora: 19 horas

| Ingresso: Couvert artístico a R$ 10

| Informações: @casa.namata

Verão

| O quê: Luau Apoena com DJ Me Gusta

| Onde: Espaço Cultural Apoena (Duque de Caxias, 450 Altos)

| Hora: A partir das 19 horas

| Ingresso: Gratuito

| Informações: @espaco_cultural_apoena / (91) 98213-6071 / 98158-0829

Suingue

| O quê: Show de Carla Souza

| Onde: Cervejaria Caboca (Boulevard Castilho França, 524)

| Hora: A partir das 19 horas

| Informações: @cervejariacaboca

Black

| O quê: Show de Sandra de Sá

| Onde: Shopping Metrópole (Praça de Alimentação, Piso L3. Shopping Metrópole Ananindeua, Br 316 - Km 04)

| Hora: 19 horas

| Ingresso: Gratuito

| Informações: @metropoleananindeua

Bossa Nova

| O quê: Show de Alexandre Sousa

| Onde: Café Santo (Boulevard Castilho França, 504)

| Hora: 19h30

| Gênero: Bossa Nova

| Informações: @cafesantooficial

Ao vivo

| O quê: Show de Johnny Paulino

| Onde: Studio Pub (Rua Presidente Pernambuco, 277)

| Hora: 21 horas

| Ingresso: Couvert artístico a R$7,90

| Gênero: Pop Rock e Rock Nacional

| Informações:@studiopubbelem

BALNEÁRIOS

Barcarena

| O quê: Evento “Vem para Barcarena!” na Praia do Caripi em Barcarena com shows de Pagode do Pixote (23) e Baladeros e Cabaré do Brega no domingo (24)

| Onde: Praia do Caripi em Barcarena

| Quando: 22, 23, 24, 29, 30 e 31 de julho de 2022

| Informações: @prefeituradebarcarenaoficial

Cametá

| O quê: Luau Havaiano com shows de Wesley Safadão, Taty Pink e Alessandra Lins

| Onde: AABB Cametá

| Informações: (91) 98111-2627 / @shokproducoes.

Marudá

| O quê: Festival de Verão de Marudá “Pé na Areia” com apresentações de Jesus Luz, Aldair Playboy, banda Bregaço, Navibe, Play 7, Vini Oliveira e mais.

| Onde: Praia de Marudá - Marudá

| Quando: De 22 a 24 de julho de 2022

| Estilo: Diversos

| Informações: @_penaareiamaruda

Mosqueiro

| O quê: Axé para Recordar com show de Mahrco Monteiro, Tonynho e banda e Sambloco

| Onde: Moka City (Av. 16 de Novembro, 2294)

| Hora: A partir das 15 horas

| Estilo: Axé / Pagode

| Informações: (91) 98546-3452.

Salinas - Maçarico

| O quê: Verão Liberal 2022 com apresentações do DJ Elson, Na Ativa e Eraldo & Banda

| Onde: Palco na Orla do Maçarico (Salinópolis)

| Quando: 24 de julho de 2022

| Hora: A partir de 19 horas

| Ingresso: Gratuito

| Informações: @liberalradios

Salinas - Biruta

| O quê: Shows de Miro Marks, Victor e João Paulo, Lucas & Iron e DJ Jota R

| Onde: Corona Sunset Biruta Charm

| Quando: 22, 23 e 24 de julho de 2022

| Hora: A partir de 19 horas

| Ingresso: A partir de R$ 25 (venda antecipada no Sympla)

| Informações: @birutacharm

TEATRO E DANÇA

Pop

| O quê: “POP STARS! - Mostra de Performance Pop”

| Onde: Teatro Waldemar Henrique (Praça da República - Belém)

| Hora: Sessões às 17h30 e 19h30

| Ingressos: A partir de R$ 15 (venda antecipada no Sympla ou direto na bilheteria)

| Informações: @swamstudios

INFANTIL

Clubinho

| O quê: Clubinho de Férias Metrópole oferece programação gratuita para a criançada com gincanas, contação de história e pintura

| Onde: Piso L3 do Shopping Metrópole Ananindeua (Br 16 - Km 4).

| Hora: A partir das 17 horas

| Quando: Domingos de julho

| Ingresso: gratuito

| Informações: @metropoleananindeua

Insetos

| O quê: Exposição Insetos Gigantes

| Onde: Praça Central de Eventos, Piso 1 do Boulevard Shopping Belém (Av. Visc. de Souza Franco, 776 – Reduto)

| Hora: Todos os dias: 10h às 22h horário de funcionamento do shopping()

| Quando: Até 29 de julho de 2022

| Ingresso: gratuito

| Informações: @boulevardbelem

LITERATURA E ARTE

Bienal Black

| O quê: Programação da 2ª Bienal Black Brazil Art

| Onde: Youtube da Bienal

| Quando: Até 18 de julho de 2022

| Informações: www.bienalblack.com.br