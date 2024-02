Moraes MV retorna aos palcos com o show gratuito 'Regresso' nesta sexta-feira (23)

Nesta sexta-feira (23) o rapper Moraes MV retorna aos palcos após hiato de 6 anos, no Teatro Margarida Schivasappa, localizado no andar térreo da sede da Fundação Cultural do Pará (antigo Centur), a partir das 19h. A entrada do show é gratuita, por meio de ingresso solidário, através da doação de 1kg de alimento não perecível.

O novo show do rapper, intitulado "Regresso", conta com convidados especiais e conta com um repertório que transita entre seus sucessos e parcerias, além de trazer "spoilers" do seu novo álbum. “É um momento de retomada, no qual sinto a importância da minha arte para o que eu faço. É também o momento em que eu me sinto seguro o bastante para colocar para fora tudo que tem aqui dentro. Sinto que é da arte e da cultura que tem partido as minhas outras relações", reflete o artista.

Após o lançamento do seu primeiro EP, Moraes MV se aproximou do universo da produção musical e atualmente também desenvolve carreira na área, por meio do Selo Viela Norte, realizando produções autorais e trabalhando com vários nomes do cenário de Rap nortista como MC Super Shock, Nic Dias, Sumano, Drin Esc, Bruna BG, Anna Suav, entre outros.

O rapper retorna aos palcos após 6 anos de hiatus (Foto: Divulgação/ Isabelle Ferreira)

“Quando eu pensei nessa palavra ‘Regresso’, era como se eu tivesse naquele efeito de "acelera e desacelera", sabe? Eu me sinto nesse movimento. Meio que eu tenho me movido no sentido de conseguir me encontrar e conseguir extrair um pouco de cada momento específico da minha trajetória, que são importantes para mim, para estar entregando agora, além da energia do novo álbum. Então, regresso é isso: É como se eu tivesse resumindo os sentimentos que eu passei nesse período, condensado e colocando para fora na forma da minha música", explica.

Com mais de 10 anos de carreira, Moraes MV ingressou no mundo dos duelos de MCs em 2013, tornando-se organizador da Batalha de São Brás. Em 2015, entrou para o coletivo de MCs TQSS e no mesmo ano desenvolveu seu EP de estréia, intitulado ''Tribo Urbana”, lançado de forma independente no ano de 2016. O trabalho autoral teve grande repercussão na cena de rap local, principalmente pela abordagem regionalizada e sua narrativa afroamazônida em defesa e valorização das populações periféricas e originárias.

O rapper está na preparação para o lançamento do seu novo álbum, ainda para este ano. O palco do Teatro Margarida Schivasappa dará a primeira mostra durante apresentação única intitulada "Regresso", que trará um repertório especial para esta noite, com participações de conotação afetiva e de consolidação de sua trajetória artística no Hip Hop, como Atrixma, Sumano, MC Super Shock, JoyMakeda, Matemba e Nic Dias.

Com entrada gratuita, através de ingresso solidário, o show conta com arrecadação de quilos de alimentos não perecíveis, os quais serão doados em ação colaborativa entre o projeto social Olhar Invisível e o selo musical Viela Norte. Este show foi aprovado no edital Cultura Livre da Fundação Cultural do Pará e conta com apoio de Na Cuia Produtora Cultural, Fogoyó Moda Afro-Amazônica e Worg Club.

SERVIÇO

Show “Regresso” de Moraes MV

Local: Teatro Margarida Schivasappa, localizado no andar térreo da sede da Fundação Cultural do Pará (antigo Centur).

Data: 23/02

Horário: 19h

Entrada: Gratuita por meio de doação de 1kg de alimento não perecível