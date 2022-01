O que fazer hoje, segunda-feira (31/01) em Belém; confira na agenda cultural

MÚSICA

Rock

| O quê: Show Solo Acoustic Classic Rock com Claudio Wallace com canções no formato acústico.

| Onde: Cosanostra Pub (Av. Benjamin Constant, 1499)

| Hora: Às 21 horas

| Ingresso: Couvert

| Gênero: Rock Clássico com músicas de U2, Beatles, Elvis Presley, entre outros.

| Informações: @claudiowallaceoficial

Aparelhagem

| O quê: Solo Acoustic Classic Rock com Claudio Wallace com DJs do Mega Robsom e Kelvysom

| Onde: Karibe Show (Av. Augusto Montenegro, 4960 - Parque Verde)

| Hora: Às 21 horas

| Ingresso: Entrada gratuita até 0h

| Gênero: Tecnobrega

| Informações: (91) 99804-8591 / 99350-6949.

DOCUMENTÁRIO

Sayonara

| O quê: Documentário Sayoanara - 60 Anos

| Onde: Cine Líbero Luxardo (Centur)

| Hora: Às 20 horas

| Ingresso: Entrada gratuita

| Gênero: Documentário

| Informações: @bandasayonara

TEATRO E DANÇA

Pequenos Formatos

| O quê: Temporada virtual de A DOENÇA DO OUTRO, de Ronaldo Serruya, texto vencedor do 7º edital da Mostra de Dramaturgia em Pequenos Formatos Cênicos do Centro Cultural São Paulo

| Onde: YouTube do Centro Cultural SP

| Hora: Às 20 horas

| Quando: Até 06 de fevereiro de 2022

| Ingresso: Gratuito

| Gênero: Teatro

| Informações: http://centrocultural.sp.gov.br/

Pequenos Formatos

| O quê: Espetáculo O Aniversário do Palhaço pelo projeto Live Teatral Infantil, da Cia. de Teatro Luzes

| Onde: Facebook de Fernando Rassy

| Hora: Às 19h30

| Ingresso: Gratuito

| Gênero: Teatro

| Informações: https://www.facebook.com/fernando.rassy

EXPOSIÇÕES

Jornalismo Impresso

| O quê: Exposição “Belém Viva Belém - Memórias do Nosso Jornalismo Impresso”

| Onde: 2º e 3º pisos do Castanheira Shopping

| Hora: 10h às 22h

| Quando: Até 13 de fevereiro de 2022

| Ingresso: Gratuito

| Gênero: Exposição

| Informações: @castanheirashop

Bairros de Belém

| O quê: Exposição “A Belém de Cá”, produzida pelo fotógrafo Rogério Silva

| Onde: Parque Shopping Belém

| Hora: 10h às 22h

| Ingresso: Gratuito

| Gênero: Fotografia

| Informações: @parqueshoppingbelem

Bonecos

| O quê: Exposição BR Toys Collection

| Onde: Shopping Metrópole Ananindeua - Praça de eventos, piso L2 (Br 316, km 4)

| Hora: 10h às 22h

| Quando: Até 13 de fevereiro

| Ingresso: Gratuito

| Gênero: Brinquedo

Exposição BR Toys Collection etá instalado no Shopping Metrópole, em Ananindeua (Divulgação)

LIVES

Curso de Música

| O quê: Telas em Rede: Conectando juventudes, ancestralidades e lutas no Baixo Tapajós com mediação de Priscila Tapajowara e participação de Leonara Kumaruara (Aldeia Vista Alegre do Capixauã) e Darlon Neres (PAE Lago Grande)

| Onde: Instagram @telas_emmovimento

| Hora: 19h30

| Informações: Instagram @telas_emmovimento

* Para acessar todos os filmes produzidos nesta edição do Festival de Cinema das Periferias e Comunidades Tradicionais da Amazônia, acesse o Youtube do projeto.

CURSOS E CONCURSOS

Curso de Música

| O quê: Inscrições para os cursos de percussão, bateria, violão, cavaquinho, canto, flauta transversal, guitarra, contrabaixo, teclado, musicalização infantil, saxofone, trompete, violoncelo, violino, viola de arco, clarinete e regência de banda e orquestra de 1º de fevereiro a 20 de junho com pagamento semestral

| Onde: Sesc Casa da Música

| Inscrição e informações: www.sesc-pa.com.br