O que fazer em Belém neste domingo (06/02); confira a agenda cultural

MÚSICA

1º Ensaio de Carnaval

| O quê: Shows de Pagode das Meninas, Fé no Batuque, Brenda Moraes e DJ Rafa Brandão

| Onde: Manga Jambu Bar (Almirante Wandenkolk, 373)

| Hora: A partir das 17 horas

| Ingresso: A consultar

| Informações: @mangajambubar

TEATRO E DANÇA

Infantil | O quê: Espetáculo Os Quatro Amigos Saltimbancos | Onde: Teatro Bosque Grão-Pará (Av. Centenário, 1052 - Val de Cães) | Hora: 17 horas | Ingresso: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) - venda antecipada na Bilheteria Digital | Gênero: Musical | Classificação: Livre | Informações: 91 99182-1060 Musical | O quê: Espetáculo ELLEBOOM, o Musical | Onde: Teatro Bosque Grão-Pará (Av. Centenário, 1052 - Val de Cães) | Hora: 19 horas | Ingresso: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) - venda antecipada na Bilheteria Digital | Gênero: Musical | Classificação: Livre | Informações: @teatrobosquegraopara Pequenos Formatos

| O quê: Temporada virtual de A DOENÇA DO OUTRO, de Ronaldo Serruya, texto vencedor do 7º edital da Mostra de Dramaturgia em Pequenos Formatos Cênicos do Centro Cultural São Paulo

| Onde: YouTube do Centro Cultural SP

| Hora: Às 20 horas

| Quando: Até 06 de fevereiro de 2022

| Ingresso: Gratuito

| Gênero: Teatro

| Informações: http://centrocultural.sp.gov.br/

CIRCO

Mirage

| O quê: Mirage Circus

| Onde: Shopping Bosque Grão-Pará

| Hora: Sessões às 16h, 18h e 20h30

| Ingresso: A partir de R$ 20 (venda antecipada no site)

| Gênero: Circo

| Informações: https://www.miragecircus.com.br

EXPOSIÇÕES

Jornalismo Impresso

| O quê: Exposição “Belém Viva Belém - Memórias do Nosso Jornalismo Impresso”

| Onde: 2º e 3º pisos do Castanheira Shopping

| Hora: 10h às 22h

| Ingresso: Gratuito

| Gênero: Fotografia

| Informações: @castanheirashop

Bairros de Belém

| O quê: Exposição “A Belém de Cá”, produzida pelo fotógrafo Rogério Silva

| Onde: Parque Shopping Belém

| Hora: 10h às 22h

| Ingresso: Gratuito

| Gênero: Fotografia

| Informações: @parqueshoppingbelem

Bairros de Belém

| O quê: Exposição "Belém periférica: sonora e noturna" com curadoria de Emanuel Franco e Nando Lima

| Onde: Galeria Fidanza - Museu de Arte Sacra (Complexo Feliz Lusitânia: Praça Frei Brandão, S/N - Cidade Velha)

| Hora: 9h às 17h (terça a domingo)

| Quando: Até 14 de fevereiro

| Ingresso: Gratuito

| Gênero: Fotografia

| Informações: https://www.secult.pa.gov.br/

CURSOS E CONCURSOS

Curso de Música

| O quê: Inscrições para o cursos de percussão, bateria, violão, cavaquinho, canto, flauta transversal, guitarra, contrabaixo, teclado, musicalização infantil, saxofone, trompete, violoncelo, violino, viola de arco, clarinete e regência de banda e orquestra

| Onde: Sesc Casa da Música

| Quando: De 1º de fevereiro a 20 de junho com pagamento semestral

| Inscrição e informações: www.sesc-pa.com.br