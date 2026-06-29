Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

6 frases poderosas de O Pequeno Príncipe para repensar a vida no aniversário de Saint-Exupéry

O escritor francês, que morreu em 1944, nasceu em 29 de junho de 1900, há exatos 126 anos

Estadão Conteúdo

Antoine de Saint-Exupéry é conhecido especialmente pelo livro O Pequeno Príncipe, que marcou gerações e traz diversas frases marcantes.

O escritor francês, que morreu em 1944, nasceu em 29 de junho de 1900, há exatos 126 anos. Relembre abaixo algumas das frases mais marcantes de seu livro, que é best-seller mundial.

Frases de Antoine de Saint-Exupéry em O Pequeno Príncipe

  • Todas as pessoas grandes foram um dia crianças (mas poucas se lembram disso).
  • É bem mais difícil julgar a si mesmo que julgar os outros. Se consegues julgar-te bem, eis um verdadeiro sábio.
  • Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas.
  • Se tu vens a qualquer momento, nunca saberei a hora de preparar o coração.
  • Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível para os olhos.
  • O que torna belo o deserto é que ele esconde um poço nalgum lugar.

Os livros de Antoine de Saint-Exupéry

  • O Aviador (1926)
  • Correio do Sul (1929)
  • Voo Noturno (1931)
  • Terra dos Homens (1939)
  • Piloto de Guerra (1942)
  • O Pequeno Príncipe (1943)
  • Carta A Um Refém (1943)
  • Cidadela (1948)
  • Cartas a sua mãe (1955)
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

LITERATURA

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

O PEQUENO PRÍNCIPE

FRASES
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

MOSTRA

'Xica da Silva' volta aos cinemas em versão restaurada e tem destaque na CineOP

Clássico de Cacá Diegues foi exibido em Ouro Preto antes do relançamento nacional, que acontecerá no dia 16 de julho

29.06.26 18h34

LUTO

Morre Theotonio Ferreira Azevedo, fundador da tradicional aparelhagem Cineral

Família confirmou a morte pelas redes sociais; criador da tradicional aparelhagem do Telégrafo deixa legado marcado pelo Baile da Saudade

29.06.26 15h14

arte

Fotógrafa paraense Patrícia Brasil vence a primeira edição do Prêmio Badauê

Sob o conceito de "Gingado Brasileiro", premiação destaca trabalho focado nas formas de convivência e habitação em territórios tradicionais

29.06.26 9h00

Lauana Prado e Tati Dias oficializam união em cerimônia no litoral de São Paulo

Casamento foi realizado à beira-mar em Ubatuba; cantora está no oitavo mês de gestação e preparativos para o evento foram concluídos em trinta dias

29.06.26 8h17

MAIS LIDAS EM CULTURA

SAÚDE

Em aparição pública, Fausto Silva surge sem cadeira de rodas no aniversário da esposa

Imagens compartilhadas por convidados mostram o comunicador em pé durante o evento

29.06.26 8h07

Lauana Prado e Tati Dias oficializam união em cerimônia no litoral de São Paulo

Casamento foi realizado à beira-mar em Ubatuba; cantora está no oitavo mês de gestação e preparativos para o evento foram concluídos em trinta dias

29.06.26 8h17

DISPUTA

Finais dos concursos juninos de Belém e do Pará têm apuração nesta semana

Apuração e cerimônia de premiação ocorrem na Praça Waldemar Henrique; circuito estadual, na Fundação Cultural do Pará, anuncia vencedores na terça-feira (30)

29.06.26 8h00

celebridades

Influenciadora trans revela que desenvolveu 'futebolfobia' e explica motivo

Suellen Carey afirma que passou a evitar estádios, bares e outros ambientes ligados ao futebol

29.06.26 10h43

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda