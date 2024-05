40 anos de Canto de Atravessar: Márcio Montoril realiza show e celebra carreira musical

O cantor e compositor Márcio Montoril realiza neste sábado, 18, no Espaço Cultural Apoena, o show “40 anos de Canto de Atravessar”, que celebra a criação da canção mais conhecida do artista, gravada por nomes como Leila Pinheiro, Banda Calypso, banda Fazendo Arte, Trio Sinhá Moça e banda Arraial do Labioso.

Para comemorar sua trajetória musical, Marcio Montoril lança no evento um EP com músicas de sua autoria, incluindo uma nova gravação de Canto de Atravessar, três carimbós inéditos e um lundu. A apresentação dá início a uma sequência de apresentações que, segundo o músico, era utilizar “todos os espaços culturais possíveis, dentro e fora do Estado”. Os áudios do EP estarão disponíveis nas plataformas neste ano e o compositor projeta a gravação de vários clips com objetivo dar maior visibilidade às suas composições.

Márcio Montoril tem mais de três décadas de carreira musical: três CDs com o “Arraial do Labioso” (26 músicas); “Manhã de abril” (CD solo com 12 composições); “Duplo Amor” (CD com dez composições); “Paraíso Verde” (outro trabalho solo, com 14 composições); “Arrastão Cultural” (dois CDs com 16 músicas autorais e parcerias); EP “Cantiga de Bumbá” (duas composições em parcerias).

"O show é para comemorar os 40 anos da música "Canto de Atravessar", destaca Montoril. Em 1984, ela foi apresentada ao público pela primeira vez no show "Outras Cores", no Teatro Valdemar Henrique. Dois anos depois, em 1986, participou da final do festival da FCAP e ficou registrada em uma das faixas do vinil produzido na época, caindo no gosto popular.

"Em 2024, a música completa 40 anos de puro sucesso, tendo sido gravada por diversos artistas, como Leila Pinheiro, Banda Fazendo Arte, Arraial do Labioso, Trio Sinhá Moça e Banda Calypso, onde se tornou conhecida nacionalmente”, comemora o artista”." Como hoje ela faz parte do acervo cultural paraense, o show é para comemorar a regravação da música, bem como o lançamento de novos carimbós autorais e inéditos”, diz ainda Montoril.

No show deste sábado haverá a participação especial de Pedrinho Callado no banjo, Rebeca Bertoline no violino, Antônio Abenatar no sax, Thiago Vasconcelos no baixo, e Mestre Flávio Gama e Antônia com Tambores Encantados.

Serviço

Show CANTO DE ATRAVESSAR 40 ANOS

LOCAL. APOENA

HORA A partir de 21 h

Participação:

Flávio Gama e mestra Antônia - percussão TAMBORES ENCANTADOS

Thiago Vasconcelos no baixo

Antonio Abenatar - sax

Convidados.

Pedrinho Callado. Banjo

Rebeca Bartazo. Violino

Direção Márcio Montoril