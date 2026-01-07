Cerveja zero dá ressaca? Saiba tudo sobre a bebida alternativa do Janeiro Seco 🍺

Com a chegada de janeiro, muita gente decide dar um tempo no álcool após os excessos das festas de fim de ano. É nesse contexto que o chamado Janeiro Seco (Dry January) ganha força. A proposta é simples: passar o mês sem bebidas alcoólicas. Mas isso não significa, necessariamente, abrir mão da cerveja.

🍻 A cerveja sem álcool, também conhecida como cerveja zero, deixou de ser um produto de nicho e passou a ocupar espaço nas prateleiras dos supermercados e nas mesas de bares. Mas afinal, a cerveja zero dá ressaca? Engorda? Pode ter álcool? Confira, a seguir, as principais dúvidas e o que é mito ou verdade sobre a bebida.

Cerveja zero dá ressaca?

A resposta direta é: não. A cerveja sem álcool não causa ressaca porque não contém o etanol, substância responsável pela intoxicação alcoólica. A ressaca acontece principalmente por causa de:

desidratação;

inflamação no organismo;

acúmulo de toxinas, como o acetaldeído.

Sem o álcool, esses efeitos simplesmente não ocorrem.

Cerveja sem álcool tem álcool?

Pode parecer contraditório, mas sim, em pequenas quantidades. A legislação brasileira permite que bebidas rotuladas como “sem álcool” tenham até 0,5% de teor alcoólico.

Esse percentual é considerado residual e resulta do processo de fabricação. Para a maioria das pessoas:

não causa embriaguez;

não altera reflexos;

é metabolizado rapidamente pelo organismo.

(Divulgação/Caribeña)

🥗 Cerveja sem álcool é saudável?

Ela pode ser uma alternativa melhor do que a cerveja tradicional, mas isso não significa que seja totalmente saudável.

Vantagens da cerveja zero:

menos calorias;

ausência dos efeitos do álcool;

permite socializar sem ressaca.

Pontos de atenção:

algumas marcas têm mais açúcar ou carboidratos;

não é uma bebida “zero caloria”;

exige leitura atenta do rótulo.

⚖️ Cerveja sem álcool engorda?

Depende da quantidade consumida e do contexto da alimentação. A cerveja sem álcool tem menos calorias, mas ainda contém carboidratos vindos do malte.

👉 O consumo exagerado pode contribuir para:

ganho de peso;

aumento de gordura abdominal;

impacto metabólico, especialmente em quem é sedentário.