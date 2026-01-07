Cerveja zero dá ressaca? Saiba tudo sobre a bebida alternativa do Janeiro Seco 🍺
Consumo cresce durante o Dry January, movimento que propõe reduzir o álcool sem abrir mão da cerveja
Com a chegada de janeiro, muita gente decide dar um tempo no álcool após os excessos das festas de fim de ano. É nesse contexto que o chamado Janeiro Seco (Dry January) ganha força. A proposta é simples: passar o mês sem bebidas alcoólicas. Mas isso não significa, necessariamente, abrir mão da cerveja.
🍻 A cerveja sem álcool, também conhecida como cerveja zero, deixou de ser um produto de nicho e passou a ocupar espaço nas prateleiras dos supermercados e nas mesas de bares. Mas afinal, a cerveja zero dá ressaca? Engorda? Pode ter álcool? Confira, a seguir, as principais dúvidas e o que é mito ou verdade sobre a bebida.
Cerveja zero dá ressaca?
A resposta direta é: não. A cerveja sem álcool não causa ressaca porque não contém o etanol, substância responsável pela intoxicação alcoólica. A ressaca acontece principalmente por causa de:
- desidratação;
- inflamação no organismo;
- acúmulo de toxinas, como o acetaldeído.
Sem o álcool, esses efeitos simplesmente não ocorrem.
Cerveja sem álcool tem álcool?
Pode parecer contraditório, mas sim, em pequenas quantidades. A legislação brasileira permite que bebidas rotuladas como “sem álcool” tenham até 0,5% de teor alcoólico.
Esse percentual é considerado residual e resulta do processo de fabricação. Para a maioria das pessoas:
- não causa embriaguez;
- não altera reflexos;
- é metabolizado rapidamente pelo organismo.
🥗 Cerveja sem álcool é saudável?
Ela pode ser uma alternativa melhor do que a cerveja tradicional, mas isso não significa que seja totalmente saudável.
Vantagens da cerveja zero:
- menos calorias;
- ausência dos efeitos do álcool;
- permite socializar sem ressaca.
Pontos de atenção:
- algumas marcas têm mais açúcar ou carboidratos;
- não é uma bebida “zero caloria”;
- exige leitura atenta do rótulo.
⚖️ Cerveja sem álcool engorda?
Depende da quantidade consumida e do contexto da alimentação. A cerveja sem álcool tem menos calorias, mas ainda contém carboidratos vindos do malte.
👉 O consumo exagerado pode contribuir para:
- ganho de peso;
- aumento de gordura abdominal;
- impacto metabólico, especialmente em quem é sedentário.
