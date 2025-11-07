Cerveja faz mal? Veja 10 motivos científicos para tomar com moderação 🍺
Pesquisas mostram que o consumo moderado da cerveja pode trazer benefícios reais à saúde, do coração ao cérebro
A cerveja é uma das bebidas mais populares do planeta — e, ao contrário do que muitos pensam, pode fazer bem à saúde, desde que consumida com moderação. Estudos apontam que o lúpulo, principal ingrediente da bebida, contém compostos naturais com ação antioxidante, anti-inflamatória e até protetora do cérebro.
O lúpulo (Humulus lupulus) é responsável pelo amargor e pelo aroma característico da cerveja. Ele também abriga o xanthohumol, um polifenol que vem sendo estudado por seus efeitos anticancerígenos e protetores das células.
De acordo com uma pesquisa da Universidade da Califórnia, “quem bebe cerveja com moderação pode estar fazendo um favor à própria saúde”.
VEJA MAIS
🍻 O que a ciência diz sobre a cerveja
Diversos estudos reforçam que a cerveja, quando ingerida de forma equilibrada, pode contribuir para o bom funcionamento do organismo. A seguir, veja 10 razões científicas para incluir a bebida — com responsabilidade — na sua rotina:
1. Fortalece os ossos
O silício presente na cerveja melhora a densidade óssea e ajuda a prevenir fraturas, principalmente em mulheres após a menopausa.
2. Ajuda a prevenir pedras nos rins
Graças ao seu teor de água e efeito diurético, pode reduzir em até 40% o risco de cálculos renais, segundo estudos finlandeses.
3. Protege o cérebro
Antioxidantes e polifenóis do lúpulo atuam na prevenção de Alzheimer e AVC, além de favorecerem a circulação sanguínea cerebral.
4. Tem compostos anticancerígenos
O xanthohumol, encontrado no lúpulo, mostrou potencial anticancerígeno em testes laboratoriais, especialmente contra câncer de cólon e próstata.
5. Reduz o risco de diabetes
Pesquisas espanholas sugerem que uma dose diária moderada melhora a sensibilidade à insulina, auxiliando no controle do açúcar no sangue.
6. Promove relaxamento e melhora o sono
O lúpulo tem efeito calmante natural, estimula a dopamina e pode ajudar quem sofre de insônia leve.
7. Reforça a imunidade
A levedura da cerveja ativa células de defesa do corpo, fortalecendo o sistema imunológico contra infecções.
8. Diminui o estresse e a ansiedade
Os antioxidantes ajudam a reduzir o estresse oxidativo, que está ligado ao envelhecimento precoce e a doenças crônicas.
9. É fonte de nutrientes
Contém vitaminas do complexo B, magnésio, potássio e fibras, sendo mais nutritiva do que outras bebidas alcoólicas. As versões sem álcool são ótimas opções de hidratação.
10. Pode estimular a fertilidade masculina
Estudos indicam que o consumo moderado está associado à melhora da fertilidade, devido à redução do estresse e equilíbrio hormonal.
Os cientistas são unânimes: cerveja só faz bem quando consumida com moderação. A recomendação geral é de uma lata por dia para mulheres e até duas para homens. Acima desse limite, os efeitos positivos se perdem.
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA