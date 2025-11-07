Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Copo e Cozinha chevron right

Cerveja faz mal? Veja 10 motivos científicos para tomar com moderação 🍺

Pesquisas mostram que o consumo moderado da cerveja pode trazer benefícios reais à saúde, do coração ao cérebro

Hannah Franco
Beber cerveja faz bem à saúde? A ciência responde com 10 razões (Divulgação/Caribeña)

A cerveja é uma das bebidas mais populares do planeta — e, ao contrário do que muitos pensam, pode fazer bem à saúde, desde que consumida com moderação. Estudos apontam que o lúpulo, principal ingrediente da bebida, contém compostos naturais com ação antioxidante, anti-inflamatória e até protetora do cérebro.

O lúpulo (Humulus lupulus) é responsável pelo amargor e pelo aroma característico da cerveja. Ele também abriga o xanthohumol, um polifenol que vem sendo estudado por seus efeitos anticancerígenos e protetores das células.

De acordo com uma pesquisa da Universidade da Califórnia, “quem bebe cerveja com moderação pode estar fazendo um favor à própria saúde”. 

🍻 O que a ciência diz sobre a cerveja

Diversos estudos reforçam que a cerveja, quando ingerida de forma equilibrada, pode contribuir para o bom funcionamento do organismo. A seguir, veja 10 razões científicas para incluir a bebida — com responsabilidade — na sua rotina:

1. Fortalece os ossos

O silício presente na cerveja melhora a densidade óssea e ajuda a prevenir fraturas, principalmente em mulheres após a menopausa.

2. Ajuda a prevenir pedras nos rins

Graças ao seu teor de água e efeito diurético, pode reduzir em até 40% o risco de cálculos renais, segundo estudos finlandeses.

3. Protege o cérebro

Antioxidantes e polifenóis do lúpulo atuam na prevenção de Alzheimer e AVC, além de favorecerem a circulação sanguínea cerebral.

4. Tem compostos anticancerígenos

O xanthohumol, encontrado no lúpulo, mostrou potencial anticancerígeno em testes laboratoriais, especialmente contra câncer de cólon e próstata.

5. Reduz o risco de diabetes

Pesquisas espanholas sugerem que uma dose diária moderada melhora a sensibilidade à insulina, auxiliando no controle do açúcar no sangue.

6. Promove relaxamento e melhora o sono

O lúpulo tem efeito calmante natural, estimula a dopamina e pode ajudar quem sofre de insônia leve.

7. Reforça a imunidade

A levedura da cerveja ativa células de defesa do corpo, fortalecendo o sistema imunológico contra infecções.

8. Diminui o estresse e a ansiedade

Os antioxidantes ajudam a reduzir o estresse oxidativo, que está ligado ao envelhecimento precoce e a doenças crônicas.

9. É fonte de nutrientes

Contém vitaminas do complexo B, magnésio, potássio e fibras, sendo mais nutritiva do que outras bebidas alcoólicas. As versões sem álcool são ótimas opções de hidratação.

10. Pode estimular a fertilidade masculina

Estudos indicam que o consumo moderado está associado à melhora da fertilidade, devido à redução do estresse e equilíbrio hormonal.

Os cientistas são unânimes: cerveja só faz bem quando consumida com moderação. A recomendação geral é de uma lata por dia para mulheres e até duas para homens. Acima desse limite, os efeitos positivos se perdem.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

