Torcedores consumiram mais de 5,5 milhões de cervejas na Copa do Mundo; veja os números

A cerveja foi a bebida mais consumida pelos torcedores durante a Copa do Mundo de 2026. Dados divulgados pela Fifa nesta segunda-feira (27) revelam que mais de 5,5 milhões de unidades foram vendidas nos estádios ao longo dos 39 dias de competição.

Além da bebida, o balanço da entidade mostra que os torcedores também consumiram milhões de outros produtos durante os 104 jogos disputados nos Estados Unidos, Canadá e México. A estrutura montada para atender o público precisou acompanhar o fluxo de mais de 6,8 milhões de pessoas que passaram pelas arenas.

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Segundo a Fifa, os torcedores consumiram:

🍺 Mais de 5,5 milhões de cervejas;

🥤 Mais de 4,6 milhões de garrafas de água e refrigerantes;

🌭 Quase 675 mil cachorros-quentes.

Os dados mostram a intensa movimentação registrada nas praças de alimentação dos estádios durante toda a competição.

Além do consumo de alimentos e bebidas, a Copa exigiu uma operação de grande porte para receber torcedores e delegações.

Entre os principais números divulgados pela Fifa estão:

104 partidas disputadas;

Mais de 6,8 milhões de torcedores presentes nos estádios;

16 cidades-sede distribuídas entre Estados Unidos, Canadá e México;

48 centros de treinamento utilizados pelas seleções;

Cerca de 300 mil profissionais credenciados;

43 mil voluntários atuando durante o torneio;

73,7 mil profissionais de segurança credenciados;

Mais de 9 milhões de visitantes nas Fan Fests realizadas na América do Norte.

A Copa do Mundo de 2026 terminou no último dia 19 de julho, com a conquista da Espanha, que venceu a Argentina por 1 a 0 na prorrogação, em partida disputada no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.