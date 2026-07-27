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Torcedores consumiram mais de 5,5 milhões de cervejas na Copa do Mundo; veja os números

Balanço da entidade também aponta a venda de quase 675 mil cachorros-quentes e mais de 4,6 milhões de águas e refrigerantes durante os 39 dias de competição

Hannah Franco
fonte

Fifa revela que torcedores consumiram mais de 5,5 milhões de cervejas no Mundial (Tarso Sarraf/O Liberal)

A cerveja foi a bebida mais consumida pelos torcedores durante a Copa do Mundo de 2026. Dados divulgados pela Fifa nesta segunda-feira (27) revelam que mais de 5,5 milhões de unidades foram vendidas nos estádios ao longo dos 39 dias de competição.

Além da bebida, o balanço da entidade mostra que os torcedores também consumiram milhões de outros produtos durante os 104 jogos disputados nos Estados Unidos, Canadá e México. A estrutura montada para atender o público precisou acompanhar o fluxo de mais de 6,8 milhões de pessoas que passaram pelas arenas.

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Segundo a Fifa, os torcedores consumiram:

  • 🍺 Mais de 5,5 milhões de cervejas;
  • 🥤 Mais de 4,6 milhões de garrafas de água e refrigerantes;
  • 🌭 Quase 675 mil cachorros-quentes.

Os dados mostram a intensa movimentação registrada nas praças de alimentação dos estádios durante toda a competição.

Além do consumo de alimentos e bebidas, a Copa exigiu uma operação de grande porte para receber torcedores e delegações.

Entre os principais números divulgados pela Fifa estão:

  • 104 partidas disputadas;
  • Mais de 6,8 milhões de torcedores presentes nos estádios;
  • 16 cidades-sede distribuídas entre Estados Unidos, Canadá e México;
  • 48 centros de treinamento utilizados pelas seleções;
  • Cerca de 300 mil profissionais credenciados;
  • 43 mil voluntários atuando durante o torneio;
  • 73,7 mil profissionais de segurança credenciados;
  • Mais de 9 milhões de visitantes nas Fan Fests realizadas na América do Norte.

A Copa do Mundo de 2026 terminou no último dia 19 de julho, com a conquista da Espanha, que venceu a Argentina por 1 a 0 na prorrogação, em partida disputada no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

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