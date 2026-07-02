Suíça x Argélia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (3) da Copa do Mundo
Seleções disputam vaga nas oitavas de final nesta sexta-feira; veja as prováveis formações e onde assistir ao vivo
Suíça x Argélia disputam hoje, sexta-feira (03/07), a segunda fase da Copa do Mundo de 2026. O jogo será realizado à 0h (horário de Brasília), no BC Place, em Vancouver, no Canadá. Quem vencer avança às oitavas de final e enfrentará o ganhador de Colômbia x Gana. Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação e, persistindo a igualdade, a vaga será decidida nos pênaltis.
Onde assistir Suíça x Argélia ao vivo?
A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV, disponível no YouTube.
Como chegam as seleções?
A Suíça avançou às fases eliminatórias como líder do Grupo B. Após estrear com um empate diante do Catar, a equipe comandada por Murat Yakin reagiu com uma goleada por 4 a 1 sobre a Bósnia e uma vitória por 2 a 1 contra o Canadá, garantindo a primeira colocação da chave. A seleção aposta na liderança de Granit Xhaka e na força ofensiva de Breel Embolo para seguir viva na competição.
A Argélia garantiu a classificação como uma das melhores terceiras colocadas. Depois da derrota para a Argentina na estreia, os africanos venceram a Jordânia por 2 a 0 e empataram em 3 a 3 com a Áustria na última rodada. A equipe de Vladimir Petkovic chega embalada pela recuperação e confia na experiência de Riyad Mahrez para tentar surpreender os suíços.
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Suíça x Argélia: prováveis escalações
Suíça: Kobel; Jaquez, Elvedi, Akanji e Ricardo Rodríguez; Freuler, Sow e Xhaka; Manzambi, Ruben Vargas e Embolo. Técnico: Murat Yakin.
Argélia: Benbot; Belghali, Mandi, Bensebaini e Aït-Nouri; Boudaoui, Bentaleb, Chaïbi, Maza e Mahrez; Gouiri. Técnico: Vladimir Petkovic.
Ficha técnica
Suíça x Argélia
Copa do Mundo 2026 – Segunda fase
Data: 3 de julho de 2026
Horário: 0h (de Brasília)
Local: BC Place, em Vancouver, Canadá
Transmissão: CazéTV (YouTube e Disney+)
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