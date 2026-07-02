Suíça x Argélia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (3) da Copa do Mundo

Suíça x Argélia disputam hoje, sexta-feira (03/07), a segunda fase da Copa do Mundo de 2026. O jogo será realizado à 0h (horário de Brasília), no BC Place, em Vancouver, no Canadá. Quem vencer avança às oitavas de final e enfrentará o ganhador de Colômbia x Gana. Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação e, persistindo a igualdade, a vaga será decidida nos pênaltis.

Onde assistir Suíça x Argélia ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV, disponível no YouTube.

Como chegam as seleções?

A Suíça avançou às fases eliminatórias como líder do Grupo B. Após estrear com um empate diante do Catar, a equipe comandada por Murat Yakin reagiu com uma goleada por 4 a 1 sobre a Bósnia e uma vitória por 2 a 1 contra o Canadá, garantindo a primeira colocação da chave. A seleção aposta na liderança de Granit Xhaka e na força ofensiva de Breel Embolo para seguir viva na competição.

A Argélia garantiu a classificação como uma das melhores terceiras colocadas. Depois da derrota para a Argentina na estreia, os africanos venceram a Jordânia por 2 a 0 e empataram em 3 a 3 com a Áustria na última rodada. A equipe de Vladimir Petkovic chega embalada pela recuperação e confia na experiência de Riyad Mahrez para tentar surpreender os suíços.

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Suíça x Argélia: prováveis escalações

Suíça: Kobel; Jaquez, Elvedi, Akanji e Ricardo Rodríguez; Freuler, Sow e Xhaka; Manzambi, Ruben Vargas e Embolo. Técnico: Murat Yakin.

Argélia: Benbot; Belghali, Mandi, Bensebaini e Aït-Nouri; Boudaoui, Bentaleb, Chaïbi, Maza e Mahrez; Gouiri. Técnico: Vladimir Petkovic.

Ficha técnica

Suíça x Argélia

Copa do Mundo 2026 – Segunda fase

Data: 3 de julho de 2026

Horário: 0h (de Brasília)

Local: BC Place, em Vancouver, Canadá

Transmissão: CazéTV (YouTube e Disney+)