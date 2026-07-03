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Ryan Mendes, capitão de Cabo Verde, é investigado por estuprar brasileira antes da Copa

Polícia da Nova Zelândia apura denúncia de brasileira contra o jogador, que segue à disposição para encarar a Argentina

O Liberal

O capitão da seleção de Cabo Verde, Ryan Mendes, é investigado por suspeita de estupro na Nova Zelândia. Uma tradutora brasileira acusa o jogador de violência sexual, em caso que teria ocorrido em um hotel de Auckland, em março deste ano. A denúncia veio à tona nos últimos dias.

A investigação é acompanhada pelas autoridades locais, pela Federação Internacional de Futebol (Fifa) e pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil (Itamaraty). A Polícia da Nova Zelândia confirmou ao New Zealand Herald que conduz a apuração baseada na acusação de violência sexual. A seleção de Cabo Verde, por sua vez, não se manifestou publicamente sobre o caso.

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Em nota, a Fifa informou levar a sério "qualquer alegação de má conduta" e que mantém contato com as autoridades neozelandesas. O Itamaraty, através da Embaixada do Brasil em Wellington, presta assistência consular à cidadã brasileira, mas não divulga detalhes em observância à Lei de Acesso à Informação e ao Decreto nº 7.724/2012.

Cabo Verde promove censura em coletiva de imprensa

A polêmica ganhou destaque durante coletiva de imprensa na última quinta-feira (2), véspera do confronto de Cabo Verde contra a Argentina pela fase eliminatória da Copa do Mundo. A assessoria da Federação de Cabo Verde censurou perguntas de jornalistas sobre a acusação de estupro envolvendo o capitão Ryan Mendes.

Antes do início da sessão de perguntas, o assessor da seleção, anunciou que o treinador Bubista e o zagueiro Stopira não responderiam a questionamentos sobre a denúncia. Jornalistas insistiram, mas foram interrompidos ao tentar abordar o assunto, com o assessor reiterando que as respostas seriam "somente sobre o jogo".

O caso e as provas

A suposta vítima de Ryan Mendes é uma brasileira que trabalhou como intérprete para a delegação cabo-verdiana em março, relatou ter sido abusada sexualmente em seu quarto de hotel em Auckland, na ocasião.

Segundo o relato apresentado às autoridades, o jogador teria entrado no quarto da tradutora após um encontro profissional e a agredido sexualmente. A denúncia foi registrada, e a investigação está em andamento. A polícia neozelandesa recolheu imagens das câmeras de segurança do hotel e aguarda a conclusão das perícias para decidir sobre uma acusação formal. Até o momento, Ryan Mendes não responde criminalmente pelo caso.

Na semana passada, o portal GE divulgou provas e detalhes de exames da vítima, incluindo relatório médico, exame pericial, boletim de ocorrência e fotografias de hematomas. A mulher buscou atendimento em clínica especializada em vítimas de violência sexual após o ocorrido. A Fifa também foi comunicada e, em nota ao The Athletic, reiterou que acompanha a investigação em contato com as autoridades da Nova Zelândia e trata denúncias dessa natureza com seriedade.

Apesar da denúncia, Ryan Mendes segue à disposição da seleção e está escalado para o jogo contra a Argentina nesta sexta-feira (3), às 19h (horário de Brasília).

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