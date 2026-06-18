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México x Coreia do Sul: onde assistir ao vivo e escalações do jogo da Copa do Mundo (18/06)

Líderes do Grupo A se enfrentam em duelo direto pela liderança após vitórias na estreia

Hannah Franco
fonte

México x Coreia do Sul: onde assistir ao vivo e escalações do jogo da Copa do Mundo (18/06) (Instagram/miseleccionmx)

México x Coreia do Sul disputam hoje, quinta-feira (18/06), a 2ª rodada do Grupo A da Copa do Mundo 2026. O jogo ocorre às 22h (horário de Brasília), no Estádio Akron, em Guadalajara (México). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir México x Coreia do Sul ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV, disponível sem custo adicional no Disney+, a partir das 22h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

México e Coreia do Sul chegam embalados para o confronto após vencerem na estreia e fazem um duelo direto pela liderança do Grupo A da Copa do Mundo de 2026.

Os mexicanos bateram a África do Sul por 2 a 0, mas o técnico Javier Aguirre cobrou evolução no setor ofensivo, especialmente após a equipe não conseguir ampliar o placar mesmo com vantagem numérica durante parte da partida.

Já a Coreia do Sul venceu a República Tcheca de virada por 2 a 1 e tenta manter o bom momento na competição. A equipe aposta na força coletiva e no talento de Heung-min Son para buscar mais uma vitória fora de casa.

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México x Coreia do Sul: prováveis escalações

México: Rangel; Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez e Jesús Gallardo; Erik Lira; Roberto Alvarado, Fidalgo, Brian Gutiérrez e Julián Quiñones; Raúl Jiménez. Técnico: Javier Aguirre.

Coreia do Sul: Seunggyu Kim; Seol Youngwoo, Hanbeom Lee, Minjae Kim, Gihyuk Lee e Taeseok Lee; Hwang Inbeom e Paik Seung-ho; Jaesung Lee, Kang-in Lee e Heung-min Son. Técnico: Myung Bo Hong.

FICHA TÉCNICA
México x Coreia do Sul
Copa do Mundo 2026 – Grupo A
Local: Estádio Akron, em Guadalajara (México)
Data/Horário: 18 de junho de 2026, às 22h

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