Irã processa Fifa em R$ 5 bilhões por gol anulado na Copa do Mundo; entenda

A Fifa enfrenta uma ação judicial bilionária movida em um tribunal federal dos Estados Unidos após a eliminação da seleção do Irã na Copa do Mundo de 2026. O processo pede uma indenização de cerca de US$ 1 bilhão (aproximadamente R$ 5,2 bilhões) e alega que a equipe iraniana foi prejudicada por uma decisão do VAR em uma partida decisiva.

A ação foi apresentada por Lotfollah Kaveh Afrasiabi, cientista político iraniano-americano, em nome de milhões de cidadãos iranianos e iraniano-americanos. Segundo a representação, a anulação de um gol nos acréscimos do confronto contra o Egito teria sido determinante para impedir a classificação do Irã à próxima fase do torneio.

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O lance contestado envolve o gol marcado por Shojae Khalilzadeh, que seria o da vitória por 2 a 1, mas foi anulado após revisão do VAR por impedimento. O autor da ação afirma que a decisão foi injusta e que houve tratamento discriminatório contra a seleção iraniana ao longo da competição.

Além da arbitragem, o processo também cita dificuldades enfrentadas pela delegação do Irã durante o Mundial, como restrições de viagem impostas pelo governo dos Estados Unidos, mudanças de base de treinamento e problemas com vistos de integrantes da equipe.

Afrasiabi, ex-professor da Universidade de Harvard e ex-conselheiro do governo iraniano, sustenta que houve interferência indevida no resultado esportivo e pede que a Fifa e seu presidente, Gianni Infantino, sejam responsabilizados.

A entidade máxima do futebol ainda não se pronunciou oficialmente sobre a ação.