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Colômbia x Gana: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (3) da Copa do Mundo

Seleções fecham a segunda fase nesta sexta-feira; veja as prováveis formações e onde assistir ao vivo

Hannah Franco
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Colômbia x Gana: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (3) da Copa do Mundo (Instagram/fcfseleccioncol)

Colômbia x Gana disputam hoje, sexta-feira (03/07), a última partida da segunda fase da Copa do Mundo de 2026. O jogo será realizado às 22h30 (horário de Brasília), no Arrowhead Stadium, em Kansas City, Estados Unidos.

Quem vencer avança às oitavas de final. Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação e, persistindo a igualdade, a vaga será decidida nos pênaltis.

Onde assistir Colômbia x Gana ao vivo?

A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV, pelo YouTube.

Como chegam as seleções?

A Colômbia chega embalada após liderar seu grupo, superando a RD Congo por 1 a 0 e o Uzbequistão por 3 a 1, além de empatar com Portugal em 0 a 0. A equipe comandada por Néstor Lorenzo mostrou consistência defensiva e boa organização para avançar com autoridade.

Gana se classificou como terceira colocada após uma campanha de altos e baixos. A equipe empatou com a Inglaterra, perdeu para a Croácia por 2 a 1 e venceu o Panamá por 1 a 0, garantindo a vaga no mata-mata da Copa do Mundo.

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Colômbia x Gana: prováveis escalações

Colômbia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí e Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, Jhon Arias, James Rodríguez e Luis Díaz; Jhon Córdoba. Técnico: Néstor Lorenzo.

Gana: Benjamin Asare; Maxime Senaya, Jonas Adjetey, Jonathan Opoku e Gideon Mensah; Thomas Partey, Caleb Yirenkyi, Iñaki Williams e Kwasi Sibo; Antoine Semenyo e Jordan Ayew. Técnico: Carlos Queiroz.

Ficha técnica

Colômbia x Gana
Copa do Mundo 2026 – Segunda fase
Data: 3 de julho de 2026
Horário: 22h30 (de Brasília)
Local: Arrowhead Stadium, Kansas City (EUA)
Transmissão: CazéTV (YouTube)

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