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Austrália x Egito: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (3) da Copa do Mundo

Seleções disputam vaga nas oitavas de final nesta sexta-feira; veja as prováveis formações e onde assistir ao vivo

Hannah Franco
fonte

Austrália x Egito: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (3) da Copa do Mundo (Instagram/socceroos)

Austrália x Egito disputam hoje, sexta-feira (03/07), a fase de 16-avos de final da Copa do Mundo de 2026. O jogo será realizado às 15h (horário de Brasília), no AT&T Stadium, no Texas, Estados Unidos.

Quem vencer avança às oitavas de final. Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação e, persistindo a igualdade, a vaga será decidida nos pênaltis.

Onde assistir Austrália x Egito ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo na TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e nas plataformas CazéTV (YouTube, Disney+ e Prime Video) e Globoplay (ge tv).

Como chegam as seleções?

A Austrália avançou na segunda colocação do Grupo D, somando quatro pontos, com uma vitória, um empate e uma derrota. A equipe chega ao mata-mata buscando consistência após uma campanha irregular na fase inicial.

O Egito também se classificou em segundo lugar, no Grupo G, com cinco pontos. A equipe africana somou uma vitória e dois empates e tenta manter o bom momento para seguir avançando na competição.

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Austrália x Egito: prováveis escalações

Austrália: Beach; Circati, Souttar e Herrington; Bos, O’Neill, Irvine e Behich; Volpato, Irankunda e Metcalfe. Técnico: Tony Popovic.

Egito: Shobeir; Hany, Ibrahim, Rabia e Hafez; Ateya e Saber; Ziko, Salah e Ashour; Marmoush. Técnico: Hossam Hassan.

Ficha técnica

Austrália x Egito
Copa do Mundo 2026 – Segunda fase (16-avos de final)
Data: 3 de julho de 2026
Horário: 15h (de Brasília)
Local: AT&T Stadium, Texas (EUA)
Transmissão: TV Globo, SporTV, CazéTV e Globoplay

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