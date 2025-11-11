Voluntários da COP30 fortalecem o acolhimento do povo paraense aos participantes do evento

A estudante Samira Trindade, 22 anos, que já atua no ramo de eventos e faz parte do Greenpeace, está entre os 1,3 mil voluntários aptos para atuar na organização e no acolhimento dos participantes da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), em Belém. O evento internacional começou nesta segunda-feira (10) e se encerrará no dia 21 de novembro.

“Quando surgiu a oportunidade de fazer parte desse momento histórico, fiquei muito feliz. É uma experiência única. Desde nova, sempre me interessei pela temática meio ambiente e aqui estou aliando o que já trabalho com o que acredito. Participamos de seletivas, treinamentos e tivemos o suporte para aprender a se portar, enquanto voluntários, em um evento como esse. Apesar de já ter trabalhado em eventos nacionais, nunca vi uma estrutura como essa de Belém e está sendo muito interessante viver tudo isso”, ressalta Samira Trindade.

O titular da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), Victor Dias, assegura que os voluntários representam o espírito colaborativo e acolhedor do povo paraense. “Cada um deles contribui diretamente para que a COP30 aconteça de forma organizada e humanizada, mostrando ao mundo a capacidade do Pará de unir profissionalismo e sensibilidade em um evento de importância global”, diz.

Os voluntários participaram inicialmente de cursos on-line e presenciais, com carga horária total de 120 horas, abordando temas como sustentabilidade, hospitalidade, diversidade cultural, comunicação, ética e atendimento ao público. Em seguida, passaram pela etapa de análise documental, realizada por órgãos de segurança, e avançaram para o treinamento final.

Durante essa fase, participaram de palestras e oficinas sobre transporte, segurança, saúde, protocolo, sustentabilidade e acessibilidade, que combinaram teoria e prática em situações reais de acolhimento, orientação e apoio logístico. Ao final do treinamento, os participantes foram destacados para diferentes áreas de atuação dentro da COP30, de acordo com o perfil e as habilidades de cada voluntário.

O Programa Voluntariado COP30 é fruto de uma ação conjunta entre os governos estadual e federal, por meio da Sectet e da Secretaria Extraordinária para a COP30 (Secop).

O engenheiro civil Oswaldo Neto, 25 anos, decidiu se candidatar para ser voluntário no evento pelo interesse na área climática e a vontade de estar no centro de discussões sobre o tema no mundo. “Ter a oportunidade de estar onde os líderes mundiais e delegações discutem sobre o meio ambiente e o nosso futuro é muito gratificante. Treinamos o inglês ao atender pessoas de várias nacionalidades e é um desafio a cada dia. Uma experiência fantástica e inovadora para todos os voluntários”, conta.

Distribuição

Os voluntários estão distribuídos em áreas com grande circulação de pessoas e demanda por informações, como zonas Azul e Verde, área hoteleira, pontos turísticos, navios de hospedagem e corredores de mobilidade urbana. A certificação dos voluntários integra o conjunto de ações do Governo do Pará voltadas à COP30, com foco em qualificação profissional, acessibilidade, hospitalidade e legado social para Belém e Região Metropolitana. O programa também reforça o papel da juventude paraense na construção de um evento global com identidade amazônica, inclusiva e participativa.