Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Diretora da Earthsavers elogia voluntários e destaca serviço de acessibilidade na COP 30

'O espaço é enorme, tenho 82 anos, sendo legalmente cega e com um joelho em reabilitação, sem a cadeira de rodas não conseguiria me mover'

Eva Pires
fonte

Filipina Cecile Guidote-Alvarez, diretora da ONG Institute/Earthsavers, tem mobilidade reduzida e deficiência visual, e elogiou o trabalho dos voluntários e o serviço de acessibilidade da COP 30 em Belém (Frame/Vídeo / Eva Pires)

A COP 30 também é lugar de inclusão e acessibilidade. A filipina Cecile Guidote-Alvarez, 82 anos, diretora do Philippine Center of International Theater Institute/Earthsavers Unesco Dream Center, tem mobilidade reduzida e deficiência visual, e elogiou o trabalho dos voluntários e o serviço de acessibilidade do evento, em Belém. Usando cadeira de rodas para se locomover pela Zona Azul, no Parque da Cidade, ela contou que não conseguiria circular sem o apoio recebido e destacou a gentileza e paciência dos voluntários do evento. 

A filipina veio participar do lançamento do Panorama Cultural Global, uma iniciativa que busca promover a transição verde por meio da arte, da cultura e do conhecimento tradicional dos povos indígenas. A proposta é mostrar como o patrimônio imaterial e a sabedoria ancestral podem inspirar soluções sustentáveis e caminhos de convivência pacífica entre as pessoas e a natureza. 

Aos 82 anos, Cecile destaca que estar presente é reafirmar o compromisso com um futuro mais sustentável e acessível para as próximas gerações.

"Bem, nós tivemos que fazer uma reunião com nossa equipe porque estamos nos preparando para um grande evento: o lançamento do Panorama Cultural Global. Queremos oferecer uma perspectiva de transição verde por meio da valorização do patrimônio e da sabedoria indígena, para que possamos viver em paz com as pessoas e em harmonia com a Mãe Terra", disse Cecile, na tarde desta terça-feira (11), em Belém.

Sobre a experiência dela na cadeira de rodas, ela enfatizou, "se não fosse pela cadeira de rodas, eu não conseguiria me mover. O espaço é enorme, e tendo 82 anos, sendo legalmente cega e com um joelho em reabilitação, não haveria como eu participar sem esse apoio. E devo dizer que todos os voluntários, as jovens mulheres e os rapazes, foram extremamente pacientes, gentis e profundamente atenciosos".

Entenda o serviço de acessibilidade

O espaço da conferência conta com cadeiras de rodas disponíveis em diferentes pontos, como nas entradas e laterais do pavilhão, facilitando o acesso em um local de grandes dimensões. 

O serviço de acessibilidade da COP 30 funciona de forma simples e abrangente. O participante que precisar de suporte deve se dirigir ao balcão de acessibilidade, informar a necessidade e preencher um formulário de controle. O atendimento envolve desde o empréstimo de equipamentos até o acompanhamento individual de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. 

Entre os recursos disponíveis estão cadeiras de rodas, abafadores para pessoas neurodivergentes, óculos de proteção visual para pessoas fotossensíveis e informações de acesso, incluindo orientações sobre deslocamento de pontos externos até dentro do evento.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

panorama

cop 30

COP 30
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda