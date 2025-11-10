Veja a programação do primeiro dia da COP 30, em Belém

A 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30) começa em Belém já marcada pela história: é a primeira vez que o maior evento climático do planeta acontece na Amazônia. A capital paraense deve reunir, nos próximos dias, mais de 60 mil visitantes e pelo menos 160 delegações internacionais, consolidando-se como o centro das discussões ambientais globais.

A programação dos painéis dos Pavilhões Brasil na COP 30, terão 286 eventos divididos em 4 auditórios nas Zonas Azul e Verde. Essa é uma das maneiras de participação da sociedade na cúpula, que ocorre até 21 de novembro, em Belém.

A COP 30 ocorre dez anos após o Acordo de Paris, firmado durante a COP 21, que estabeleceu o compromisso internacional de limitar o aquecimento global a menos de 2°C em relação aos níveis pré-industriais, com esforços adicionais para contê-lo em 1,5°C. O processo que deu origem às conferências climáticas, no entanto, teve início no Brasil, em 1992, durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, conhecida como Rio-92. Naquele encontro, realizado no Rio de Janeiro, foi adotada a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), base para todas as COPs que vieram depois. Por isso, o retorno do evento ao país, agora em Belém, trinta anos depois, simboliza um ciclo histórico.

“Cuidar dos seringueiros, extrativistas, mulheres e povos indígenas é cuidar das florestas”, declarou Lula durante a Cúpula do Clima.

Entretanto, o mundo não conseguiu cumprir sua principal meta climática. Segundo o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), o planeta provavelmente ultrapassará o limite de 1,5°C de aumento médio de temperatura global na próxima década, um alerta que torna as discussões em Belém ainda mais urgentes e decisivas para o futuro do clima.

Veja a programação do primeiro dia de COP 30:

Pavilhão do Círculo dos Povos:

Zona Verde:

09h00 10h45 - O cuidado das geleiras e as interconexões entre territórios, rios e montanhas sagradas / Confederação Indígena Tayrona - CIT

10h50 11h40 - Juventudes e Crianças que Sustentam o Agora: Território, Clima e Lutas Vivas / Instituto Arapyaú, Mapa do Acolhimento

11h45 12h35 - Território, Tecnologias Ancestrais e Justiça Climática: caminhos tecidos pelas mulheres quilombolas frente à mudança global do clima / Instituto Perpetuar, Malungu, CONAQ e Quilombo de Abacatal

12h35 13h30 - Intervalo

13h30 14h20 - Favela, Periferia e a Justiça Climática: Racismo Ambiental em Foco / Perifa Connection; Instituto Perifa Sustentável (São Paulo); Rede Tumulto.

14h25 15h15 - Às Periferias pelo Clima: Vozes do território na Justiça Climática / Perifa Connection

15h20 16h10 - Abano do Clima: Experiências Indígenas de Proteção Ambiental e Resiliência Climática / FUNAI

16h15 17h05 - Guardiões da Floresta: Os Saberes Tradicionais Quilombolas e Populações Amazônicas como Alavanca para a Justiça Climática Global / Associação de Mulheres e Artesãos do estado do Pará /Associação dos produtores rurais da agricultura familiar de Santa Terezinha / Associação dos Pequenos Produtores Rurais da ilha Cajuúbinha / Associação de moradores e agricultores da comunidade Estrela da Manhã

17h10 18h00 - Futuro em Raízes: Lideranças Indígenas e o TFFF / Instituto AYA

18h05 18h55 - Conhecimento Indígena para Curar a Mãe Terra e Sustentar a Amazônia / Recomendações para a COP 30 - Conselho Regional Indígena da Amazônia Central - CRIMA

19h00 19h50 - Descolonizando a Transição Justa: Priorizando os Direitos Indígenas para a Justiça Climática e a Sustentabilidade (IPRI)

Pavilhão Brasil:

Zona Azul:

13:00 - 14:00 - Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos / Tema: Fortalecer a capacidade estatal para acelerar o desenvolvimento sustentável

Auditório: Sumaúma

13:00 - 14:00 - Instituto de Defesa de Consumidores / Tema: Data centers, impactos socioambientais e climáticos e a agenda tecnológica da COP 30

Auditório: Cumaru

14:15 - 15:15 - Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico/MIDR / Tema: Desafios da escassez hídrica e a integração da variável climática ao Índice de Segurança Hídrica

Auditório: Sumaúma

14:15 - 15:15 - Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente / Tema: Governança Climática Participativa: A importância da atuação vertical para o alcance das NDCs

Auditório: Cumaru

15:30 - 16:30 - Ministério das Cidades / Tema: Periferias e justiça climática: desafios e inovações

Auditório: Sumaúma

15:30 - 16:30 - Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos / Tema: Empresas Estatais Globais e a Ação Climática: da propriedade pública à entrega de resultados

Auditório: Cumaru

16:45 - 17:45 - Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima / Tema: Governança Climática Multinível - CIM e outras experiências globais

Auditório: Sumaúma

16:45 - 17:45 - Instituto Caminhos Sustentáveis / Tema: Oportunidades para descarbonizar a economia por meio da gestão adequada de resíduos - Créditos de Carbono da Reciclagem

Auditório: Cumaru

18:00 - 19:00 - Governo Federal / Tema: Inauguração do Pavilhão Brasil: O Momento é de Ação Climática

Auditório: Sumaúma

18:00 - 19:00 - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte / Tema: Infraestrutura Resiliente e Adaptação Climática no Transporte

Auditório: Cumaru

Zona Verde:

13:00 - 14:00 - Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima / Tema: Governança Climática e Implementação do Plano Clima

Auditório: Jandaíra

13:00 - 14:00 - Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional / Tema: Transitar das Urgências para as Alternativas: a sociedade civil mobilizada no enfrentamento à crise climática nas cidades

Auditório: Uruçu

14:15 - 15:15 - Ministério das Cidades / Tema: Implementando a Adaptação Climática nas Cidades

Auditório: Jandaíra

14:15 - 15:15 - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo / Tema: Da Medição à Ação: Transparência nos Inventários de GEE e Integração com Estratégias Empresariais de Neutralidade Climática

Auditório: Uruçu

15:30 - 16:30 - Secretaria-Geral/PR / Tema: A importância da participação social na COP - Soluções e aportes da Sociedade Civil para o Regime Multilateral do Clima

Auditório: Jandaíra

15:30 - 16:30 - Instituto Estadual do Ambiente / Tema: Incorporando a Biodiversidade na Adaptação às Mudanças Climáticas por meio de Soluções Baseadas na Natureza

Auditório: Uruçu

16:45 - 17:45 - Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima / Tema: Cidades Verdes Resilientes - enfrentamento calor urbano

Auditório: Jandaíra

16:45 - 17:45 - Ministério da Fazenda / Tema: Economia Circular para Transformação Ecológica: Instrumentos Financeiros e Regulatórios

Auditório: Uruçu

18:00 - 19:00 - Bancada do Clima - Legisla Brasil / Tema: Bancada do Clima e as cidades em transformação: como o legislativo pode liderar a adaptação climática urbana?

Auditório: Jandaíra

18:00 - 19:00 - Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional / Tema: Papel central das mulheres na gestão da água: desafios e oportunidades para um futuro sustentável