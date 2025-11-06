Veio pra COP 30? Veja como chegar nos principais pontos turísticos de Belém

Com a proximidade da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), Belém se prepara para receber visitantes do mundo todo e mostrar o melhor que a capital paraense tem a oferecer. Em meio às obras de mobilidade e sustentabilidade que antecedem o evento, a cidade também aposta na valorização dos espaços públicos de lazer, um reflexo da relação dos belenenses com o verde, os rios e a vida ao ar livre.

Nos últimos anos, Belém passou por uma série de investimentos públicos e privados voltados à revitalização urbana. Locais antes degradados foram requalificados e hoje voltaram a receber famílias, esportistas e turistas em busca de tranquilidade e diversão. O Portal da Amazônia, por exemplo, é um dos cartões-postais mais procurados da cidade. Às margens da Baía do Guajará, o espaço oferece pista de caminhada, ciclovia e um pôr do sol que reúne diariamente moradores e visitantes.

VEJA MAIS

Outro ponto de encontro é o Complexo Ver-o-Rio, que combina música, gastronomia e a vista privilegiada das águas que cercam Belém. Nos fins de semana, é comum encontrar apresentações culturais, rodas de carimbó e feirinhas de artesanato, mostrando a força da identidade amazônica.

A cidade também preserva espaços tradicionais, como a Praça Batista Campos, conhecida como o “pulmão verde” do centro, e o Parque do Utinga Camillo Vianna, uma das maiores áreas de lazer ecológico da capital. Com trilhas, passeios de bicicleta e atividades guiadas, o parque oferece uma imersão no bioma amazônico sem sair da área urbana. Já os novos parques lineares da Doca e da Tamandaré vêm transformando antigas áreas de tráfego intenso em locais de convivência e lazer.

O Porto Futuro e o Complexo Feliz Lusitânia completam a lista de locais que unem lazer, história e turismo. O primeiro abriga áreas de recreação, enquanto o segundo reúne construções históricas, como a Catedral da Sé e o Museu de Arte Sacra, com vista para o rio Guamá.

Além dos espaços no continente, Belém é também uma cidade cercada por ilhas. A poucos minutos de barco do centro, o visitante encontra destinos que unem natureza, gastronomia e cultura ribeirinha. A Ilha do Combu abriga restaurantes que servem pratos típicos à base de peixe e frutas regionais, em meio à floresta. Já as ilhas de Outeiro e Cotijuba encantam pelas praias de água doce e comunidades acolhedoras.

Belém é reconhecida mundialmente pela riqueza e originalidade de sua gastronomia. Os pratos típicos como pato no tucupi, maniçoba, vatapá, arroz paraense, tacacá e açaí unem ancestralidade e identidade. A cidade abriga feiras e mercados tradicionais, como o Ver-o-Peso, um dos maiores mercados abertos da América Latina, onde o visitante encontra desde ervas medicinais e peixes frescos até artesanato e temperos únicos.

Saiba como chegar nos pontos turísticos:

Portal da Amazônia: Está situado na Avenida Bernardo Sayão, entre os bairros do Jurunas e Cidade Velha, em Belém. Para quem utiliza o transporte público, várias linhas de ônibus passam próximas ao portal da Amazônia. Abaixo, listamos algumas das principais:

[113] Cremação - Est. Nova

[114] Cremação - Alcindo Cacela

[318] Arsenal

[320] UFPA - Tamoios

[323] Canudos - Praça Amazonas (Perimetral)

[326] Canudos - Praça Amazonas (Tucunduba)

[328] Cipriano Santos - Pres. vargas

[441] Ceasa - Felipe Patroni

[442] Ceasa - Ver-o-Peso

[445] Pedreira Lomas Seletivo

[940] Pedreira Lomas B

É possível consultar rotas atualizadas também no Google Maps ou em apps como Moovit, que informam os horários e itinerários dos ônibus em tempo real.

Mangal das Garças: Está situado na Rua Carneiro da Rocha, às margens do Rio Guamá, no bairro Cidade Velha, em Belém. É um espaço bastante visitado por famílias, turistas, fotógrafos, estudantes e amantes da natureza, principalmente aos finais de semana e feriados. O Mangal das Garças funciona de terça-feira a domingo, das 8h às 18h. Algumas atrações internas, como o borboletário e o mirante, têm horários específicos de visitação, geralmente entre 10h e 17h, com entrada controlada. O acesso ao parque é gratuito, mas algumas atrações possuem cobrança de ingresso.

Abaixo, listamos algumas das principais linhas de ônibus que passam no local:

[113] Cremação - Estrada Nova

[114] Cremação - Alcindo Cacela

[309] UFPA - Ver-O-Peso

[318] Arsenal

[320] UFPA - Tamoios

[323] Canudos - Praça Amazonas (Perimetral)

[326] Canudos - Praça Amazonas (Tucunduba)

[441] Ceasa - Felipe Patroni

[442] Ceasa - Ver-O-Peso

[445] Pedreira - Lomas (Seletivo)

[632] Marex - Felipe Patroni

[940] Pedreira - Lomas (Linha B)

Complexo Ver-o-Rio: Às margens da baía do Guajará, o local abriga o maior museu ao ar livre da região Norte, integrando cultura, lazer e natureza em perfeita harmonia. Está situado na Avenida Marechal Hermes, 1374, no bairro do Umarizal, em Belém.

várias linhas de ônibus passam próximas ao Complexo Turístico Ver-o-Rio. Abaixo, listamos algumas das principais:

[442] Ceasa - Ver-o-Peso

[636] Marex - Pres. Vargas

[666] Canarinho - Pres. Vargas

[754] Jardim Sideral - Ver-o-Peso

[758] Conj. Maguari - Ver-o-Peso (Via P.A. Cabral)

[785] Tenoné - Ver-o-Peso (Entroncamento) 6ª Linha / Alacid Nunes

[869] Tapanã - Pres. Vargas

[889] Icoaraci - Centro (Via Centenário)

[906] Guajará - Ver-o-Peso (Via Centenário)

[911] Icuí - Ver-o-Peso (Via Una)

[916] Águas Lindas - Ver-o-Peso (Olga Benário)

[917] Distrito Industrial - Ver-o-Peso

[918] Marituba - Ver-o-Peso (Via Pirelli)

[920] Curuçambá - Ver-o-Peso

[937] Marituba - Ver-o-Peso (Cerâmica)

[964] Jaderlândia - Ver-o-Peso

[915] Águas Lindas - Pátio Belém

[924] Almir Gabriel - Pres. Vargas

[642] Bengui/Marex - Centro

[757A] Jardim Europa - Pres. Vargas

Praça Batista Campos: Está situada entre a Avenida Serzedelo Corrêa e a Travessa Padre Eutíquio, no bairro Batista Campos, em Belém. A região é bem movimentada e conta com opções de serviços, comércio e alimentação próximos. Entre os principais atrativos do local estão jardins bem cuidados com espécies amazônicas, pistas para caminhada, chafarizes, monumentos históricos e um ambiente ideal para piqueniques e descanso em família.

Veja as linhas de ônibus que passam próximas à Praça Batista Campos:

[310] UFPA - Pres. Vargas

[314] Guamá - Ver-O-Peso (Tucunduba)

[439] Pedreira - Nazaré

[446] João Paulo II - Ver-O-Peso

[546] Sacramenta - Nazaré (Via P.A. Cabral)

[549] Djalma Dutra

[632] Marex - Felipe Patroni

[638] Pratinha - Pres. Vargas

[642] Bengui/Marex - Centro

[902] Cidade Nova 6 - Pres. Vargas

[922] Águas Lindas - Pres. Vargas (Expresso)

[980] Ananindeua - Pres. Vargas (Águas Brancas) Expresso

[988] Ananindeua - P. Vargas (Aurá) Expresso

[992] Julia Seffer - Pres. Vargas (Expresso)

[226] Maracacuera - Pres. Vargas

[229] Pedreira - Condor

[667] Cordeiro De Farias - Ver-O-Peso

[755] Jd. Sideral - Praça D. Pedro II

[758] Conj. Maguari - Ver-O-Peso (Via Alm. Barroso)

[767] Sideral - Pres. Vargas (Via Centenário)

Parque do Utinga: O Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna está situado na Avenida João Paulo II, no bairro Curió-Utinga, em Belém. Entre os principais atrativos do local estão trilhas na floresta, passeios de bicicleta, visita ao Lago Bolonha e Lago Água Preta, atividades de educação ambiental, além de eventos voltados à sustentabilidade e à preservação da Amazônia. O Parque funciona todos os dias da semana, incluindo feriados, das 6h às 17h. A entrada é gratuita.

Abaixo, listamos algumas das principais:

[321] UFPA - Cidade Nova 6 (Via Una)

[439] Pedreira - Nazaré

[442] Ceasa - Ver-O-Peso

[443] Pedreira - Lomas (Linha A)

[546] Sacramenta - Nazaré (Via P.A. Cabral)

[638] Pratinha - Pres. Vargas

[663] Bengui - Felipe Patroni

[664] Bengui - Ver-O-Peso

[665] Cordeiro De Farias - Pres. Vargas

[667] Cordeiro De Farias - Ver-O-Peso

[754] Jardim Sideral - Ver-O-Peso

[755] Jd. Sideral - Praça D. Pedro II

[758] Conj. Maguari - Ver-O-Peso (Via Alm. Barroso)

[767] Sideral - Pres. Vargas (Via Centenário)

[768] Satélite - UFPA

[783] Tenoné - Centro (A) - Shopping Pátio Belém

[861] Tapanã II - Ver-O-Peso (Rua Yamada)

Parque Linear da Doca: Está situado na Avenida Visconde de Souza Franco, no bairro do Reduto, área central da cidade, um espaço de convivência, esporte e lazer, acessível à população.

Confira algumas linhas de ônibus que passam no local:

442, Ceasa - Ver-O-Peso,

636, Marex - Pres. Vargas,

666, Canarinho - Pres. Vargas,

754, Jardim Sideral - Ver-O-Peso,

758, Conj. Maguari - Ver-O-Peso (Via P.A. Cabral),

785, Tenoné - Ver-O-Peso (Centenário) 5ª Linha / Laranjeiras,

869, Tapanã - Pres. Vargas,

889, Icoaraci - Centro (Via Centenário),

906, Guajará - Ver-O-Peso (Via Centenário),

911, Icuí - Ver-O-Peso (Via Una),

916, Águas Lindas - Ver-O-Peso (Olga Benário),

917, Distrito Industrial - Ver-O-Peso,

918, Marituba - Ver-O-Peso (Via Pirelli),

920, Curuçambá - Ver-O-Peso,

937, Marituba - Ver-O-Peso (Cerâmica),

964, Jaderlândia - Ver-O-Peso,

915, Águas Lindas - Pátio Belém,

924, Almir Gabriel - Pres. Vargas,

306, UFPA - Pedreira,

441, Ceasa - Felipe Patroni

Parque Tamandaré: O Parque Linear da Nova Tamandaré, no bairro da Cidade Velha, é um polo completo de lazer, cultura, mobilidade e convivência, com espaços reconstruídos. No local tem quiosques, áreas contemplativas, ciclovia, playground, espaço pet, academia ao ar livre e a urbanização de duas praças, o parque abrange nove quadras.

Veja como chegar de transporte público:

113, Cremação - Estrada Nova,

229, Pedreira - Condor,

230, Pedreira - Felipe Patroni,

307, UFPA - Padre Eutí­Quio,

318, Arsenal,

320, UFPA - Tamoios,

323, Canudos - Praça Amazonas (Perimetral),

326, Canudos - Praça Amazonas (Tucunduba),

328, Cipriano Santos - Pres. Vargas,

441, Ceasa - Felipe Patroni,

632, Marex - Felipe Patroni,

667, Cordeiro De Farias - Ver-O-Peso,

755, Jd. Sideral - Praça D. Pedro II,

227, Sacramenta - Humaitá,

306, UFPA - Pedreira,

311, Guamá - Conselheiro,

324, Canudos - Pres. Vargas,

417, Ufpa/ Alcindo Cacela - José Malcher,

422, Alcindo Cacela - Domingos Marreiros,

446, João Paulo II - Ver-O-Peso

Porto Futuro: Está situado na Avenida Visconde de Souza Franco, ao lado do Terminal Hidroviário de Belém, no bairro Reduto. No local, é possível encontrar pistas de corrida e ciclismo, playground infantil, lago artificial, áreas pet friendly, quiosques de comidas típicas e espaços para exposições e shows.

Linhas de ônibus que passam no local:

[442] Ceasa - Ver-O-Peso

[636] Marex - Pres. Vargas

[665] Cordeiro De Farias - Pres. Vargas

[666] Canarinho - Pres. Vargas

[754] Jardim Sideral - Ver-O-Peso

[758] Conj. Maguari - Ver-O-Peso (Via P.A. Cabral)

[767] Sideral - Pres. Vargas (Via Centenário)

[785] Tenoné - Ver-O-Peso (Centenário) 5ª Linha / Laranjeiras

[869] Tapanã - Pres. Vargas

[872] Icoaraci - Almirante Barroso (Paracuri I)

[889] Icoaraci - Centro (Via Centenário)

[906] Guajará - Ver-O-Peso (Via Centenário)

[911] Icuí - Ver-O-Peso (Via Una)

[915] Águas Lindas - Pátio Belém

[916] Águas Lindas - Ver-O-Peso (Olga Benário)

[917] Distrito Industrial - Ver-O-Peso

[918] Marituba - Ver-O-Peso (Via Pirelli)

[920] Curuçambá - Ver-O-Peso

[937] Marituba - Ver-O-Peso (Cerâmica)

[964] Jaderlândia - Ver-O-Peso

Estação das Docas: Está situada na Avenida Boulevard Castilhos França, no bairro Campina, em Belém. Entre os principais atrativos do local estão a gastronomia regional com vista para o rio, a Orla do Armazém 3, o Teatro Maria Sylvia Nunes, o Museu do Porto, feiras de artesanato e eventos culturais regulares.

Para quem utiliza o transporte público, várias linhas de ônibus passam próximas à Estação das Docas:

[227] Sacramenta - Humaitá

[310] UFPA - Pres. Vargas

[311] Guamá - Conselheiro

[318] Arsenal

[320] UFPA - Tamoios

[323] Canudos - Praça Amazonas (Perimetral)

[328] Cipriano Santos - Pres. Vargas

[446] João Paulo II - Ver-O-Peso

[546] Sacramenta - Nazaré (Via P.A. Cabral)

[548] Marambaia - Ver-O-Peso

[632] Marex - Felipe Patroni

[638] Pratinha - Pres. Vargas

[664] Bengui - Ver-O-Peso

[665] Cordeiro De Farias - Pres. Vargas

[754] Jardim Sideral - Ver-O-Peso

[783] Tenoné - Centro (A) - Shopping Pátio Belém

[861] Tapanã II - Ver-O-Peso (Rua Yamada)

[866] Tapanã - Ver-O-Peso

[902] Cidade Nova 6 - Pres. Vargas

[912] Castanheira - Pátio Belém

Complexo Feliz Lusitânia: O Complexo Feliz Lusitânia está situado na Praça Frei Caetano Brandão, no bairro Cidade Velha, em Belém. No local, é possível encontrar importantes atrações históricas e culturais, como o Forte do Presépio, a Catedral da Sé, o Museu de Arte Sacra e a Casa das Onze Janelas.

várias linhas de ônibus passam próximas ao Complexo Feliz Lusitânia. Abaixo, listamos algumas das principais:

[114] Cremação - Alcindo Cacela

[227] Sacramenta - Humaitá

[229] Pedreira - Condor

[308] UFPA - Alcindo Cacela

[309] UFPA - Ver-O-Peso

[314] Guamá - Ver-O-Peso (Tucunduba)

[315] UFPA - Centro Histórico

[318] Arsenal

[320] UFPA - Tamoios

[323] Canudos - Praça Amazonas (Perimetral)

[326] Canudos - Praça Amazonas (Tucunduba)

[417] UFPA/Alcindo Cacela - José Malcher

[422] Alcindo Cacela - Domingos Marreiros

[442] Ceasa - Ver-O-Peso

[445] Pedreira - Lomas (Seletivo)

[446] João Paulo II - Ver-O-Peso

[631] Marex - Ver-O-Peso

[632] Marex - Felipe Patroni

[916] Águas Lindas - Ver-O-Peso (Olga Benário)

[940] Pedreira - Lomas (Linha B)

Ilha do Combu: A Ilha do Combu é, atualmente, um dos destinos preferidos dos belenenses e turistas que visitam a capital do Pará. Esse ponto turístico encantador possui vários restaurantes e espaços de lazer, onde o público pode aproveitar uma ótima refeição e curtir um banho de rio.

A travessia ocorre saindo da Praça Princesa Isabel. O transporte até a Ilha do Combu custa R$ 10, ida e volta custa R$ 20.

Ilha de Outeiro: Outeiro fica a 25 km do centro de Belém, em um trajeto que dura cerca de 45 minutos. O percurso pode ser feito de veículo particular; vans ou ônibus urbano. Um dos principais atrativos turísticos de Outeiro são suas praias. Para quem busca mais calmaria e descanso, a Praia do Amor é a pedida para desfrutar da água gelada do rio. Os veranistas que gostam de agitação, a Praia Grande é a melhor opção para curtir um final de semana repleto de badalação.

Mosqueiro: A Ilha fica a 76 km de Belém, em uma viagem que dura cerca de 1h30min. Para chegar lá, o interessado pode optar por ir de ônibus, saindo do terminal rodoviário; veículo particular; vans, encontradas nos arredores do bairro de São Brás e na avenida Almirante Barroso e ônibus urbano fora do terminal. As praias mais frequentadas são: Praia do Murubira, Farol e Chapéu Virado, que são conhecidas por ficarem lotadas de jovens durante as épocas mais frequentadas. Todas possuem restaurante pela orla, com refeições para todos os gostos. Uma praia um pouco mais escondida, mas ideal para quem busca sossego, é a do Marahú. O local é um dos mais bonitos para ver o pôr do sol.

Cotijuba: A Ilha é um destino certo para quem quer se conectar com a natureza e desfrutar de praias paradisíacas, restaurantes com comidas típicas e atividades ao ar livre. Para chegar até a ilha de Cotijuba é necessário fazer uma travessia de barco que dura cerca de 30 a 40 minutos. Há barcos realizando a viagem todos os dias e em quase todos os horários, com exceção da navegação da prefeitura, que tem horário específico. Quem quer atravessar para Cotijuba precisa ir até o Trapiche de Icoaraci, localizado na Rua Siqueira Mendes, 373.

Ver-o-Peso: É um dos pontos turísticos mais conhecidos de Belém. Localizado no bairro da Campina, é a maior feira a céu aberto da América Latina e atrai moradores e turistas que buscam fazer compras, conhecer um pouco da cultura paraense e experimentar as principais comidas típicas do estado do Pará. Está situado na Boulevard Castilhos França, no bairro da Campina, em Belém.

Para quem utiliza o transporte público, várias linhas de ônibus passam próximas ao Ver-o-Peso. Abaixo, listamos algumas das principais:

[114] Cremação – Alcindo Cacela

[227] Sacramenta – Humaitá

[229] Pedreira – Condor

[308] UFPA – Alcindo Cacela

[309] UFPA – Ver-o-Peso

[314] Guamá – Ver-o-Peso (Tucunduba)

[318] Arsenal

[320] UFPA – Tamoios

[323] Canudos – Praça Amazonas (Perimetral)

[326] Canudos – Praça Amazonas (Tucunduba)

[417] UFPA/Alcindo Cacela – José Malcher

[422] Alcindo Cacela – Domingos Marreiros

[442] Ceasa – Ver-o-Peso

[443] Pedreira – Lomas (Linha A)

[446] João Paulo II – Ver-o-Peso

[548] Marambaia – Ver-o-Peso

[631] Marex – Ver-o-Peso

[634] Marex – Arsenal

[635] CDP/Providência – Ver-o-Peso

[642] Benguí/Marex – Centro

[940] Pedreira – Lomas (Linha B)

Você também pode consultar rotas atualizadas no Google Maps ou em aplicativos como o Moovit, que informam os horários e itinerários dos ônibus em tempo real.