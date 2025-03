Treinamento avalia novas trajetórias e eficiência no tráfego aéreo de Manaus para a COP 30

O esperado aumento no tráfego de aeronaves durante a realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), em Belém, em novembro deste ano, tem mobilizado órgãos do setor, para garantir a eficiência do sistema aéreo da região. Até a próxima sexta-feira (21), o Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA) realiza um treinamento de Simulação em Tempo Real (STR) para validar a nova circulação do Terminal Manaus (TMA-MN).

A iniciativa, que começou no dia 10 de março, busca avaliar os controladores de tráfego aéreo do Controle de Aproximação de Manaus (APP-MN) sobre as mudanças propostas na região, para garantir maior eficiência no gerenciamento do tráfego e aprimorar a segurança operacional.

Conforme informações divulgadas no site do DECEA, ligado ao Ministério da Defesa, estão sendo simulados diversos cenários, incluindo a projeção de um aumento de até 120% na demanda atual e condições mais complexas de tráfego aéreo. Gerente de Simulação do Projeto Eco-Norte, o tenente Ricardo do Sul Milholi da Silva explica que as simulações buscam avaliar a eficiência das novas trajetórias e, se necessário, realizar ajustes que garantam a fluidez e a segurança da nova circulação da Terminal Manaus.

"Os testes são fundamentais para observar o comportamento da nova circulação da TMA Manaus e propor aprimoramentos para assegurar a segurança e a fluidez das operações aéreas”, explicou.

Ainda segundo o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, as mudanças propostas para a TMA Manaus estão alinhadas às alterações previstas na Terminal Belém (TMA-BE), considerando a realização da COP 30. O órgão afirma que a otimização das trajetórias visa não apenas aprimorar o fluxo do tráfego aéreo, mas também reduzir a emissão de poluentes, tornando o espaço aéreo brasileiro mais sustentável.

O treinamento, realizado nas instalações do Destacamento de Controle do Espaço Aéreo Eduardo Gomes (DTCEA-EG), conta com a participação de militares do Centro de Gerenciamento de Navegação Aérea (CGNA), do Instituto de Cartografia Aeronáutica (ICA), do Quarto Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (CINDACTA IV), além de profissionais do DTCEA-EG.

Mudanças concluídas até a COP 30

As mudanças previstas incluem a reorganização das trajetórias de chegada e saída, a implementação de novos procedimentos de navegação aérea e a reorganização dos corredores visuais. A expectativa é de que, com isso, haja maior capacidade de gerenciamento do tráfego aéreo, além de uma redução da carga de trabalho dos controladores.

De acordo com o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, a implementação das novas configurações está programada para o dia 07 de agosto de 2025, assegurando que a estrutura reformulada esteja plenamente operacional antes da COP 30 em Belém. “A capacitação é essencial para garantir que todas as alterações no espaço aéreo sejam aplicadas de forma segura e eficiente, representando um avanço significativo para a aviação na região Norte”, avaliou o gerente do Projeto de Reestruturação da TMA Manaus, Capitão Bruno da Silveira Topini.