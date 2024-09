Setor produtivo e meio acadêmico se reúnem para debater sobre os desafios ambientais na Amazônia

Especialistas em sustentabilidade e representantes do setor produtivo participam de um encontro para debater sobre os desafios ambientais presentes na região amazônica e as soluções sustentáveis que podem contribuir para a restauração de áreas degradadas e a manutenção produtiva da floresta. O Green Meet traz o tema “"Amazônia: Visão Global e Soluções Locais" e será realizado no dia 28 de setembro, no parque Vila Maguary, em Ananindeua, a partir das 9h.

O encontro deve reunir profissionais e estudantes das áreas de meio ambiente, sustentabilidade e tecnologia; empresários e investidores interessados em soluções sustentáveis; representantes de ONGs e instituições de ensino; autoridades governamentais e formuladores de políticas públicas.

Esta será a 3ª edição do evento e serão abordados temas que estão em alta, como mudanças climáticas, financiamento climático, bioeconomia, soluções baseadas na natureza e cidades sustentáveis. A promoção dessas discussões ajuda a centralizar a Amazônia no contexto de equilíbrio ambiental, alinhando com as metas da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, que acontecerá em Belém, em novembro de 2025.

“Em cada canto do globo se fala sobre a Amazônia como solução e sobre a necessidade de sua preservação. No entanto, a solução eficaz e real está na Amazônia. Debater soluções que integrem a preservação da floresta com o desenvolvimento sustentável e incorporar essas discussões ao contexto de desmatamento, mudança climática, conservação da biodiversidade e crise alimentar é exatamente o que o Green Meet se propõe a fazer,” afirma Milena Peper, CEO da Green Forest.

O evento promoverá vários eixos de discussões, como regulamentação e financiamento climático; soluções baseadas na natureza; cidades sustentáveis; mudanças climáticas; bioeconomia e comunidade.

O Green Meet é um encontro anual de especialistas dedicados à sustentabilidade na Amazônia, criado pela Green Forest, uma empresa de consultoria ambiental sediada em Belém, que atua nas áreas de manejo florestal sustentável e regularização fundiária.

Entre os palestrantes do Green Meet estão Sílvio Kanner, doutor em Ciências Sociais pela UFPA e engenheiro agrônomo no Banco da Amazônia; Ciro Brito, advogado com mestrado em Desenvolvimento Sustentável pela UFPA e analista sênior de Políticas do Clima no ISA; Marcos Seruffo, doutor em Engenharia Elétrica e pós-doutor pela Puc-Rio; Fabrício Nascimento, mestre em Engenharia Florestal pela UFRA e atua na Embrapa com desenvolvimento sustentável e o manejo florestal; Jorge Cardoso, doutor em Produção Animal pela UFPA, atua na UFRA com foco em sequestro de carbono.

O evento também terá a colaboração de Ana Carla Feitosa, criadora da casa Namata e fundadora do Namata Paisagismo; Maria Isabel Vitorino, Meteorologista e doutora pelo INPE; e Raoni Nascimento, gerente de suprimentos na Natura.