Semana do Clima de Nova York destaca papel da Amazônia na agenda climática mundial

Organizações da sociedade civil e autoridades governamentais se reúnem entre 22 e 29 de setembro no Climate Week de Nova York [Semana do Clima] para discutir sobre as relações entre a ciência e política com a agenda climática. O evento abordou também os caminhos para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em Belém, em novembro de 2025.

Nas discussões sobre os desafios, soluções e oportunidades das decisões políticas sobre as pautas ambientais, a diretora-executiva do Instituto Arapyaú, Renata Piazzon, destacou que a integração entre os setores é fundamental para a construção de uma agenda sobre o clima.

“A colaboração deve ir além e incluir uma articulação também com o setor privado. É isso que temos visto na semana de clima de Nova Iorque. Desde a semana que antecede a Assembleia Geral da ONU, com o Brazil Climate Summit, que reuniu representantes do setor privado e financeiro nacional e internacional [...] Temos também o papel de qualificação do debate e de pautar novas agendas e narrativas”, declarou.

Sobre o papel da Amazônia neste contexto, Piazzon ressalta que as conferências mundiais sobre o clima se referem à agenda climática global e não apenas às florestas. Neste sentido, a atenção se vira para os assuntos que envolvem as estratégias e soluções nos mais diversos âmbitos que abrangem a região.

“Muito além da crise climática que estamos vivendo, houve maior esforço em retratar a Amazônia do ponto de vista da solução, com eventos trazendo os bons exemplos a partir das visões da filantropia, de governos, da sociedade civil e do setor privado, passando especialmente pela agenda de bioeconomia. Uma visão ambiciosa para as muitas Amazônias, que consideram o desenvolvimento da região e a prosperidade para quem nela vive, foi ressaltada por diversas vezes durante a Climate Week”, pondera a diretora.

A Climate Week de Nova York é um evento anual sobre mudanças climáticas, que reúne milhares de líderes do setor empresarial, filantropia, políticos e sociedade civil em mais de 600 eventos, em formato presencial e online. O evento se destaca por incluir o setor privado em ações climáticas, criando um espaço para discutir financiamento climático e promover oportunidades de investimento sustentável.

A abertura das programações contou com a participação da secretária nacional de Mudança do Clima, Ana Toni, do embaixador André Corrêa do Lago e de Johan Rockström, diretor do Instituto Potsdam de Pesquisa de Impacto Climático e cientista-chefe da Conservação Internacional, além do governador do Pará, Helder Barbalho. O evento foi organizado pelo Instituto Arapyaú, Instituto Clima e Sociedade (ICS) e Uma Concertação pela Amazônia.