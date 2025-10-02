Secretário de infraestrutura do Pará diz que a COP deixará 'herança positiva para Belém'

"Herança positiva" foi como o secretário de Estado de Infraestrutura e Logística do Pará, Adler Silveira, classificou a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30) para Belém e o legado que o evento trará para a população. Segundo ele, os investimentos em obras, mobilidade urbana e capacitação profissional foram planejados para transformar a capital não apenas durante a conferência, mas também no futuro.

“A COP vem como um evento mundial que vai trazer vários públicos para a nossa capital. Para isso, foi feito todo um planejamento de estrutura, de mobilidade, de segurança e de recepção, para que essas pessoas possam ser acolhidas. Importante deixar claro que tudo foi pensado não só para a época do evento, mas também como um legado para Belém”, afirmou Silveira.

VEJA MAIS:



O secretário explicou que os investimentos não se limitam à infraestrutura. A proposta é preparar Belém para consolidar sua vocação turística, abrangendo o turismo religioso, gastronômico, esportivo e de negócios.

“Esse legado fica para a nossa cidade não só em termos de obras. Estamos investindo na região metropolitana para garantir melhor mobilidade, capacitar pessoas para recepcionar os visitantes e, acima de tudo, deixar uma herança positiva para a população”, ressaltou.

Silveira reforçou que a COP 30 será um marco histórico para a Amazônia e para o Brasil. “Queremos garantir que durante a COP 30 a gente tenha condições de realizar o melhor evento da história, mas, acima de tudo, que toda essa estrutura e capacitação fiquem como benefício permanente para os paraenses.”