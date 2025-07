Sebrae Pará apresenta projeto da En-Zone à diretoria nacional

O Sebrae Pará apresentou oficialmente nesta quinta-feira (10) o projeto da En-Zone (Entrepreneurship Zone) à presidência do Sebrae Nacional, em Brasília. A reunião contou com a presença do presidente Décio Lima e da diretora de Administração e Finanças, Margarete Coelho, além dos diretores paraenses Rubens Magno, superintendente, e Domingas Ribeiro, diretora técnica.

Prevista para ser implantada no segundo semestre de 2025, a En-Zone será um espaço inédito e permanente destinado a fortalecer pequenos negócios como agentes de transformação sustentável. A iniciativa faz parte da agenda estratégica do Sebrae para a COP 30 e busca posicionar o empreendedorismo como resposta concreta aos desafios impostos pela crise climática.

Em junho, o projeto foi apresentado durante o roadshow sobre a COP 30 em São Paulo. Na ocasião, Magno disse que a en-zone, ou zona do empreendedorismo, será uma grande oportunidade para todos os Sebraes do Brasil mostrarem o que têm de melhor em termos de pequenos negócios, respeitando as iniciativas e as particularidades locais de cada estado. “É dessa maneira que podemos mudar a história, fazer com que o mundo olhe para o Brasil e a Amazônia de uma maneira diferente, com um olhar voltado para a sustentabilidade”, explicou.